6 человек пострадали при взрыве на "АрселорМиттал Темиртау"

CA-NEWS (KZ) - Шесть человек пострадали в результате взрыва на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, сообщает пресс-служба компании.

Все пострадавшие госпитализированы, трое из них находятся в блоке интенсивной терапии. "12 октября 2017 года во время проведения работ на газопроводе № 1 произошло кратковременное воспламенение газа, в результате которого пострадали шесть человек: четыре работника газового цеха, один работник коксового цеха и один работник газоспасательной службы", - сообщили в пресс-службе компании. Пострадавших тут же госпитализировали. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Трое из пострадавших находятся в блоке интенсивной терапии Центральной городской больницы Темиртау, трое - в ожоговом отделении областного центра травматологии и ортопедии имени Макажанова. По данному факту ведется расследование", - добавили в ведомстве.

Напомним, 31 августа на вентиляционной сбойке шахты "Казахстанская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в Шахтинске произошло ЧП. Тогда произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте находилось 132 человека, из них три человека - в аварийной выработке. В результате ЧП погибли три человека, трое обратились за помощью к медикам.

Руководство АО "АрселорМиттал Темиртау" сообщило, что окажет помощь семьям погибших. Помимо предусмотренных договорными обязательствами выплат денежных компенсаций в размере десяти годовых заработков, компания берет на себя обязательства по финансированию обучения детей погибших шахтеров в средних и высших учебных заведениях. Все расходы на организацию и проведение погребений компания взяла на себя.



