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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Участились случаи нарушения транспортного законодательства Казахстана кыргызстанскими перевозчиками - Министерство по инвестициям и развитию РК
CA-NEWS (KZ) - В последнее время участились факты нарушения транспортного законодательства Республики Казахстан кыргызстанскими перевозчиками, сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК.

Так только за последние 2 дня из 212 проверенных транспортных средств принадлежащих перевозчикам Кыргызской Республики выявлено 35 автомашин следующих с грубыми нарушениями.

В частности превышения весогабаритных параметров – 11, за осуществления каботажных перевозок – 4, за отсутствие казахстанского бланка разрешения – 4 и иные нарушения – 13.

Всего за вышеуказанные нарушения наложено административного штрафа на сумму более $4 тысяч.

Наряду с этим 4 пассажирских автобуса помещены на штрафную стоянку, за отсутствия разрешения на осуществления нерегулярных пассажирских перевозок.

Информация по выявленным нарушениям передана в Кыргызскую Республику.

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Комментарии (2)
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negrbek
18:06, 12 октября 2017
До недавнего времени до этого всем было наплевать, делали "бабки" теперь обнаружили нарушения....Мляяя работают работают казахи
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droiture
17:10, 12 октября 2017
ну надо же, казахским пограничникам и таможенникам строго-настрого запретили брать взятки! Бедные таможенники - страдают наверное, раз они ездят - значит брали взятки и разрешали. А по сути - уважаемые кыргызстанцы, не нарушайте правила - требуя законности, соблюдайте сами закон.
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