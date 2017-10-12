Участились случаи нарушения транспортного законодательства Казахстана кыргызстанскими перевозчиками - Министерство по инвестициям и развитию РК

- В последнее время участились факты нарушения транспортного законодательства Республики Казахстан кыргызстанскими перевозчиками, сообщает пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию РК.

Так только за последние 2 дня из 212 проверенных транспортных средств принадлежащих перевозчикам Кыргызской Республики выявлено 35 автомашин следующих с грубыми нарушениями.

В частности превышения весогабаритных параметров – 11, за осуществления каботажных перевозок – 4, за отсутствие казахстанского бланка разрешения – 4 и иные нарушения – 13.

Всего за вышеуказанные нарушения наложено административного штрафа на сумму более $4 тысяч.

Наряду с этим 4 пассажирских автобуса помещены на штрафную стоянку, за отсутствия разрешения на осуществления нерегулярных пассажирских перевозок.

Информация по выявленным нарушениям передана в Кыргызскую Республику.