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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Компания SpaceX успешно запустила новый коммуникационный спутник

CA-NEWS (CA) - Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником двойного назначения SES-11/EchoStar 105. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень, которая отделилась после отработки, благополучно села на плавучую платформу. Эта ступень уже использовалась компанией при запуске грузового космического корабля, который в феврале текущего года стартовал к МКС.

Пуск ракеты и посадка первой ступени транслировались SpaceX в прямом эфире. Ведущий отметил, что нынешняя успешная посадка первой ступени была уже 18-й по счету.

Новый спутник будет использоваться американским оператором EchoStar и люксембургским оператором SES и обеспечивать телевизионный сигнал и связь для Северной Америки, Гавайского и Карибского регионов и Мексики.

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