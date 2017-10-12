Россия модернизирует таджикскую армию с оглядкой на ситуацию в Афганистане

- Сегодня в Душанбе в рамках проходящего заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Таджикистана генерал-лейтенантом Шерали Мирзо, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Военное и военно-техническое сотрудничество России и Таджикистана развивается успешно. Мы проводим большое количество совместных учений, направленных на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе. Естественно, с оглядкой на всё то, что происходит на границе Таджикистана. Я имею в виду в первую очередь Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется. И меняется не в лучшую сторону», –– заявил Сергей Шойгу.

«Помимо этого, –– отметил министр обороны России, –– речь идёт и о помощи, поддержке в модернизации вооружённых сил Таджикистана. Здесь у нас идёт реализация большой программы, идёт неплохо. Думаю, что мы сегодня можем обсудить дальнейшие этапы реализации этой программы».

Министр обороны России отметил, что в целях укрепления вооруженных сил Таджикистана в республику поставляют российское вооружение и технику.

«В вузах Минобороны России на безвозмездной основе готовим высококвалифицированные кадры для таджикистанской армии», — добавил Сергей Шойгу. По его словам, сейчас в России обучается более 560 военнослужащих.

Также на учебных фондах 201-й российской военной базы, дислоцирующейся в Таджикистане, организованы курсы для подготовки младших специалистов, на которых обучается до 1000 человек в год. В Минобороны России считают важным наращивать количество мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки.

«У России и Таджикистана, – отметил Сергей Шойгу, – общие задачи по укреплению безопасности и сохранению стабильности в Центрально–Азиатском регионе. С учётом этого строим отношения между нашими министерствами. При этом уделяем повышенное внимание взаимодействию в военной и военно-технической областях».

Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что все намеченные планы и цели будут выполнены. В том числе –– подписан План сотрудничества между министерствами обороны России и Таджикистана на 2018 год.