Россия остается главным инвестором Таджикистана на пространстве СНГ

- Общий объем вложенных в экономику Таджикистана странами СНГ прямых инвестиций на конец прошлого года достиг 950 миллионов долларов. Около 90% из этих средств приходится на российских инвесторов.

Объем накопленных в экономике Таджикистана прямых инвестиций стран СНГ к концу 2016 года составил 950 миллионов долларов. Об этом говорится в опубликованном на днях Евразийским банком развития докладе «Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ – 2017».

Отмечается, порядка 930 миллионов в этом объеме приходится на Россию, еще 10 миллионов – на Казахстан, а оставшаяся сумма – на других стран СНГ, которые не указываются.

В докладе подчеркивается, что объем взаимных инвестиций на пространстве за последний год вырос на 8 процентов, что обуславливается восстановлением российской экономики. Отмечается, что Азербайджан все активнее инвестирует по всему региону, значение Узбекистана как получателя инвестиций растет, а Украины – падает.

По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом РТ, общий размер накопленных Таджикистаном прямых иностранных инвестиций к концу прошлого года составил почти 3,1 миллиардов долларов.

В прошлом году по объему вложенных в экономику Таджикистана прямых инвестиций Китай обогнал и обошел Россию.

Объем же накопленных российских прямых инвестиций, согласно данным Госкоминвеста, на конец третьего квартала 2016 года составил 986 млн долларов, что составляет чуть более 30% от общего размера прямых вложений иностранными инвесторами в экономику республики.

При этом только за первые три месяца нынешнего года в РТ поступили прямые иностранные инвестиции в размере более 130 млн долларов, свыше 76 млн (свыше 60%) из которых приходятся на Китай.

От российских инвесторов за этот период поступило только около 21 млн долларов.

Причины сокращения российских инвестиций в таджикскую экономику посол РФ в РТ Игорь Лякин-Фролов в конце прошлого года объяснил следующим образом: высокие налоговые ставки, особенно в телекоммуникационной сфере.