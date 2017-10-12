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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Минобороны РФ заявил, что Россия и Узбекистан должны противостоять терроризму в Центральной Азии

CA-NEWS (UZ) - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами на деле, а не на словах.

Нестабильная ситуация, которая сложилась в Афганистане, приводит к необходимости более тесного и крепкого сотрудничества России и Узбекистана в области борьбы с терроризмом. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в четверг, 12 октября, во время встречи с коллегой, министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусаломом Азизовым.

Сергей Шойгу в своем заявлении подчеркнул, что Россия и Узбекистан достигли высокого уровня сотрудничества между двумя военными ведомствами. Это касается совместных действий по обеспечению военной безопасности, подготовке военных кадров и укреплению боевого потенциала государств.

Министр обороны России подчеркнул значимость сотрудничества РФ и Узбекистана, которое направлено на противодействие различным вызовам и угрозам в Центральной Азии, особенно со стороны глобального терроризма. Это является одной из основных задач военнослужащих обеих стран.

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