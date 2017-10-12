О чем переговорили Назарбаев и Путин в кулуарах саммита в Сочи - мнения политологов

CA-NEWS (KZ) - Неформальная беседа Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета стала настоящей интригой саммита в Сочи. Судя по видеокадрам, беседа продолжалась не более минуты. К ней чуть позже присоединились министр информации РК Даурен Абаев и помощник президента Алихан Смаилов. До сих пор доподлинно неизвестно, о чем говорили президенты.

Оценивая последние события, политолог Данияр Ашимбаев считает, что Владимир Путин хотел обсудить с Нурсултаном Назарбаевым казахстанско-кыргызстанские отношения и предстоящие выборы в Кыргызстане.

"Мы видим, что президентская гонка между преемником Атамбаева и Омурбеком Бабановым вошла в финальную стадию. Вопросы, победит ли один из них в первом туре или будет второй тур, кто из них победит, остаются дискуссионными в свете последних высказываний президента Кыргызстана, очень жестких и нелицеприятных, и тут же последовавших определенных мер со стороны Казахстана. Достаточно ожесточенная реакция в государственных СМИ показывает, что градус напряжения сильно вырос", - отмечает политолог.

Он также добавил, что пока Нурсултан Назарбаев официально никакой реакции в связи с высказываниями Атамбаева не озвучил и, видимо, в дискуссию с президентом Кыргызстана вступать не собирается. Россия же, поясняет политолог, меньше всего заинтересована в конфликте между своими стратегическими союзниками в регионе. "Безусловно, тема поддержки того или иного кандидата является сложным политическим маневром, который не всегда может привести к положительному результату. Казахстан и Кыргызстан активно участвуют в интеграционных процессах. Не так давно Кыргызстан вошел в состав ЕАЭС, и политические противоречия на таком уровне могут вызвать очень неадекватную реакцию, повлиять на все процессы, проходящие на постсоветском пространстве в целом. Поэтому, я думаю, что в ходе неофициальных переговоров Путин как раз такие вопросы и ставил", - высказал мнение в интервью Tengrinews Ашимбаев.

В свою очередь, руководитель алматинского офиса Института мировой экономики и политики Аскар Нурша в своем комментарии отметил, что президенты могли обсуждать все, что касалось ЕАЭС. "Я думаю, что президент России таким экспромтом вновь показал окружающим доверительный характер отношений между лидерами, то, как многое в российско-казахстанских отношений и в ЕАЭС зависит от личного контакта между ними", - считает Нурша.