Переговоров между президентом Казахстана и премьером Кыргызстана не было, - пресс-служба правительства РК

CA-NEWS (KZ) - Переговоров между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым не проводилось. сообщает пресс-служба главы правительства РК.

Текст заявление приводится полностью:

В связи с обращениями ряда СМИ касательно информации премьер-министра Кыргызской Республики С. Исакова от 11 октября 2017 года на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе, пресс-служба премьер-министра РК официально заявляет.

Во-первых, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи (РФ) переговоров президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана не проводилось.

Имел место краткий подход г-на С. Исакова к Главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook.

Во-вторых, информация о том, что президент Казахстана «дал поручение Правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе» не соответствует действительности.

На самом деле, Правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Пограничная служба КНБ Республики Казахстан совместно с казахстанскими МВД, Комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию.

Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу производится в рамках действующего законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан.

Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится.

Главная цель плановой пограничной операции – пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

В свою очередь, Пограничная служба Кыргызской Республики также перешла на усиленный вариант пограничного контроля на период подготовки и проведения выборов Президента Кыргызстана.

Пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан официально выражает недоумение распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации.