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  12 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Переговоров между президентом Казахстана и премьером Кыргызстана не было, - пресс-служба правительства РК
Предыстория: Н.Назарбаев поручил своему правительству снять образовавшиеся вопросы на кыргызско-казахской границе, - правительство КР

CA-NEWS (KZ) - Переговоров между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым не проводилось. сообщает пресс-служба главы правительства РК.

Текст заявление приводится полностью:

В связи с обращениями ряда СМИ касательно информации премьер-министра Кыргызской Республики С. Исакова от 11 октября 2017 года на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе, пресс-служба премьер-министра РК официально заявляет.

Во-первых, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи (РФ) переговоров президента Казахстана с премьер-министром Кыргызстана не проводилось.

Имел место краткий подход г-на С. Исакова к Главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook.

Во-вторых, информация о том, что президент Казахстана «дал поручение Правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе» не соответствует действительности.

На самом деле, Правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Пограничная служба КНБ Республики Казахстан совместно с казахстанскими МВД, Комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию.

Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу производится в рамках действующего законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан.

Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится.

Главная цель плановой пограничной операции – пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

В свою очередь, Пограничная служба Кыргызской Республики также перешла на усиленный вариант пограничного контроля на период подготовки и проведения выборов Президента Кыргызстана.

Пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан официально выражает недоумение распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации.

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Комментарии (15)
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frunze17
18:07, 12 октября 2017
"краткий подход" - слова нашли
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alga07
18:06, 12 октября 2017
talantbeks
Прям в точку, столько надежд а так было, мы зависимы все равно от соседей
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Bashalaman
18:02, 12 октября 2017
Зачем писать утку , еще и Фейсбуке опубликовал, стыдно перед народом , а мы поверили . Граница одно мучение для простых людей.
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Tony_Montana
18:01, 12 октября 2017
Сапар Исаков уят болду, зачем так говорить, если не соответствует действительно. Думаю просто Сапар подошел к Нурсултану пообщаться, типа как у вас дела? Здоровье итд. и не более!
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negrbek
18:00, 12 октября 2017
Казахская погран.служба и до этого инцидента обдирала водителей из КР, без повода...Но а теперь я представляю что там происходит....Пропускают через рентген, под предлогом "подозрение" заставляют снимать обшивки, сиденья и т.д. Ладно если а/м старенькие, а представьте себе новые а/м... Короче пи**ей, больше на машине ни когда. Коррупция на высшем уровне!!!
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abakg
17:59, 12 октября 2017
Ждем ответа пресс-службы нашего Правительства.
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Luckysom
17:58, 12 октября 2017
Атамбаев сказал правду и от НАНа я другого не ожидал. Низкий и глупый поступок Шала. Если ему так нравится Бабанов, пусть к себе его премьером возьмет тут и гражданство его пригодится
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ripple
17:57, 12 октября 2017
Не удивлен - Лиглас стайл :)
Как только Бабанов станет президентом, он должен назначить нового ПМ, Торобаева.
Бабанов и Торобаев будут работать, в отличии от некоторых!
Бабанов быстро решит проблему с Казахстаном, а Жээнбеков не сможет это сделать.
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talantbeks
17:56, 12 октября 2017
Как может наше правительство обманывать наш народ и говорить за другое государство? Очень непрофессионально. Хотели так успокоить народ? Нет, вы только и умеете обманывать.
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dikos
17:55, 12 октября 2017
Ну, в открытую, конечно, никто и не скажет. В кулуарах шла речь, но без СМИ. Елбасы не собирается признавать свой проигрыш. Это дипломатия, это политика. А если в целом брать, закрытие границ это удар ниже пояса. Можно бы применить тут слово "АГОНИЯ" да что-то громко будет звучать. Однако, чувствуется, что у Елбасы есть опасения по поводу личного правления. КНБ верно сообщили о мониторинге настроения населения после высказываний АША.
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jhofrazer
17:55, 12 октября 2017
Не было и хрен с ним
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AnukMonik
17:54, 12 октября 2017
Выеживается
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llccompany
17:50, 12 октября 2017
Ну это уже ни в какие ворота Назарбайчик, твой балапан никогда не сможет стать презиком. Как шакал, пользуется геоположением!
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antizlo
17:46, 12 октября 2017
У Шала крыша едит
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Mergen
17:45, 12 октября 2017
Ученик,от учителя,не далеко ушел!
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