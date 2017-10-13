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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Схватка лося и волка попала на видео на озере в Канаде

CA-NEWS (CA) - Канадец Дэн Нистедт (Dan Nystedt) случайно снял с помощью квадрокоптера схватку лося и волка на озере в северной части провинции Онтарио. Ролик был опубликован на YouTube-канале Dan Nystedt.

Запись длится около шести минут. На видео, которое набрало более 1 млн просмотров, волк нападает на стоящего на мелководье лося и вцепляется зубами в ногу жертвы. После продолжительной схватки, во время которой испуганное травоядное пыталось утопить нападавшего, сохатому удалось вырваться — он попытался спастись от преследования и поплыл вглубь озера.

Волк в итоге выбрался на сушу, а лось направился к другому берегу.

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