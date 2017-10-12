Хурэлсух провёл встречу с постоянным представителем ООН в Монголии

- Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух выразил готовность Монголии к расширению сотрудничества с ООН. Об этом он сказал на состоявшейся в четверг встрече с постоянным представителем ООН в Монголии Беате Транкман, передает Монцамэ.

Премьер-министр поблагодарил Транкман за поздравительное послание в связи с назначением его на должность главы правительства Монголии. Он подчеркнул, что продолжит обязательства и обещания правительства Монголии по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых в 2015 году на Генассамблее ООН. “Мы признательны ООН за гуманитарную помощь и поддержку в целях развития для обеспечения устойчивого социально-экономического развития и равного доступа граждан к плодам развития”, - отметил он.

Премьер-министр пообещал активизировать работу Управления по национальному развитию, улучшить межсекторальное взаимодействие и обеспечить его целевой политикой для достижения ЦУР.

Со своей стороны, Беате Транкман поблагодарила правительство Монголии за уделение значительного внимания осуществлению Целей устойчивого развития. По её словам, ЦУР охватывают три аспекта устойчивого развития – экономический рост, социальную интеграцию и охрану окружающей среды. “Мы понимаем, что из-за нынешних обстоятельств, Монголия, в первую очередь, фокусирует на экономике”, - сказала она и посчитала целесообразным не оставлять без внимания остальные два аспекта устойчивого развития.

Постоянный представитель ООН также подчеркнула необходимость улучшения межсекторального взаимодействия, определения приоритетных направлений инвестирования и уточнения координации реализации ЦУР.