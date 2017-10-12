КНБ Казахстана прокомментировал заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков

CA-NEWS (KZ) - С учетом заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков с привлечением криминалитета, Пограничная служба КНБ принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов, об этом сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе, совместно с органами внутренних дел проводится проверка соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства. Проверено свыше 8 тысяч иностранцев, в том числе 2,5 тысячи граждан Кыргызстана.

Из числа кыргызских граждан к административной ответственности привлечены 386 человек, выдворены за пределы РК - 242, сокращен срок пребывания - 69, подвергнут административному аресту - 21.

"В результате проведенных мероприятий в пунктах пропуска через государственную границу выявлено 112 нарушителей пограничного режима (из них 55 граждан Кыргызстана), пресечена попытка провоза боеприпасов. Вне пунктов пропуска задержано 65 граждан КР, нарушивших пограничный режим, и 14 нарушителей миграционного законодательства", - говорится в сообщении КНБ РК.

По данным ведомства, в ходе досмотра транспорта, грузов и товаров, пересекающих границу, выявлен и проверяется ряд фактов с признаками экономической контрабанды. Совместно с органами внутренних дел проводится проверка соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе, в связи с распространением информации о якобы закрытии казахстанско-кыргызской границы, пресс-служба КНБ РК сообщает, что с момента проведения пограничной службой плановой операции количество лиц, пересекающих границу на данном участке, не уменьшилось.

"10-11 октября в кыргызском направлении выехало 18 680 человек, в Казахстан въехало - 14 867, что соответствует среднестатистическим данным на этот период времени.