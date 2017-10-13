Последнюю картину Леонардо да Винчи выставили на торги за $100 млн

CA-NEWS (CA) - Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на аукцион принадлежащую ему работу Леонардо да Винчи «Спаситель мира», подтвердил The Wall Street Journal представитель российского миллиардера – в прошлом владельца «Уралкалия», а ныне владельца футбольного клуба Monaco.

Картина оценивается в $100 млн. Торги пройдут 15 ноября, сообщил во вторник нью-йоркский аукционный дом Christie’s. В Christie’s не называли продавца картины.

На полотне «Спаситель мира» изображен Иисус Христос в синих одеждах, в левой руке он держит стеклянный шар, правая поднята в знаке благословения. Картина датируется около 1500 г. В отличие от остальных сохранившихся до наших дней работ Леонардо (их менее 20), «Спаситель мира» находится в частной, а не музейной коллекции

В середине XVII в. картиной владел английский король Карл I, хотя есть свидетельства того, что изначально она была написана для французского королевского двора, рассказал Financial Times старший специалист по полотнам старых мастеров Christie’s Алан Уинтермьют. Затем на протяжении нескольких столетий картиной владели разные европейские монархи.

Долгое время она считалась утраченной. А в 1958 г. была продана на аукционе всего за 45 фунтов (тогда около $125) как одна из работ «школы да Винчи». Об авторстве самого Леонардо стало известно только в середине 2000-х гг. В 2005 г. в ходе реставрации полотно освободили от слоев краски, наложенных поверх оригинального изображения. Таким образом, «Спаситель мира» стал последней обнаруженной картиной да Винчи после «Мадонны Бенуа», найденной в начале прошлого века.

Специалисты Christie’s называют картину да Винчи «святым Граалем», ее обнаружение – «большее событие, чем открытие новой планеты», говорит Лоик Гоузер, сопредседатель отдела послевоенного и современного искусства Christie’s.

Публика впервые увидела полотно в 2011 г. на выставке работ да Винчи в лондонском музее National Gallery. В дальнейшем «Спаситель мира» стал одним из предметов спора между швейцарским арт-дилером Ивом Бувье и Рыболовлевым, его бывшим клиентом. Спустя два года после выставки в National Gallery при посредничестве Sotheby’s картина была продана Бувье за $80 млн, а тот перепродал ее Рыболовлеву за $127,5 млн.

Эта надбавка к цене впоследствии стала поводом для иска, который российский миллиардер подал, обвинив Бувье в мошенничестве. Судебные разбирательства продолжаются, но права семьи Рыболовлевых на картину не оспариваются. Миллиардер надеется, что «предстоящий аукцион наконец положит конец этой очень болезненной истории», заявил его представитель Брайан Кателл.

Если «Спаситель мира» будет продан дороже предварительной оценки, то станет второй картиной, проданной в Нью-Йорке в этом году более чем за $100 млн. В мае на Sotheby’s более чем за $110 млн продали безымянную работу Жана Мишеля Баския.

Рыболовлев занял 15-ю строчку рейтинга Forbes 200 богатейших бизнесменов России в 2017 году. Его состояние оценили в $7,3 млрд.