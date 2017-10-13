Спецслужбы Узбекистана задержали торговцев «Лирики» и «Трамадола»

- В ходе специального мероприятия, проведенного оперативниками СНБ, пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся сбытом сильнодействующих препаратов, реализация которых без рецепта врача запрещена в аптеках, передает centralasian.org

Уроженцы Ферганской области, ранее судимый Зохид Масадыков, его мать, четырежды судимая Орзу Масадикова и их сообщник Бахтиер Ахмедов были задержаны с поличным в момент продажи клиенту 1208 таблеток «Лирики» и 1000 таблеток «Трамадола» за 14 млн сумов (1750$), сообщают местные СМИ.

В ходе дознания установлено, что Зохид Масадыков и Орзу Масадикова приобретали данные препараты у Бахтиера Ахмедова с целью их последующей незаконной перепродажи. Ахмедов уже в течение долгого времени проживает в Ташкенте и является одним из поставщиков сильнодействующих препаратов в столицу. В ходе осмотра его местожительства в Мирабадском районе обнаружены еще 4 тысячи таблеток «Лирики», 43 таблетки «Трамадола», а также 96,9 млн сумов, заработанных незаконным путем, а также две тетради с «черной бухгалтерией».

Всего в ходе специального мероприятия изъято 5208 таблеток «Лирики» и 1043 таблетки «Трамадола». Их примерная стоимость составляет свыше 80 млн сумов. В ходе опроса Бахтиер Ахмедов не смог предоставить сертификаты на изъятые препараты и другие документы, разрешающие их ввоз на территорию Узбекистана. По данному факту Шайхантахурским районным отделом Департамента при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 246 и 251 Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось о том, что аптечный наркотик «Лирика» набирает все большую популярность в молодежной среде Ташкента. На улицах узбекской столицы он стоит намного дешевле, чем таблетки экстази.