Президент Узбекистана принял Специального докладчика ООН

- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 октября принял Специального докладчика Совета Организации Объединенных Наций по правам человека по вопросу о свободе религии и убеждений Ахмеда Шахида.

Глава государства, приветствуя гостя, с удовлетворением отметил укрепляющееся конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество Республики Узбекистан с ООН, ее структурами и институтами, сообщило УзА.

Специальный докладчик ООН высоко оценил проводимый в Узбекистане новый этап преобразований и реформ по развитию гражданского общества, обеспечению толерантности и религиозной свободы, защите прав верующих и недопущению их дискриминации.

Он особо отметил актуальность и своевременность инициатив Президента Республики Узбекистан, озвученных на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На встрече были также обсуждены вопросы совершенствования законодательства о свободе совести и религиозных организациях, принятия скоординированных мер и проведения совместных мероприятий в сфере религии и межнациональных отношений.

Специальный докладчик ООН Ахмед Шахид выразил искреннюю признательность Президенту страны Шавкату Мирзиёеву за теплый прием и организацию насыщенной программы пребывания.