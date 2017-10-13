Глава Минобороны Узбекистана: Мы понимаем озабоченность Таджикистана по поводу ситуации на границе c Афганистаном

- Власти Узбекистана понимают озабоченность Таджикистана по поводу ситуации на южных рубежах стран СНГ, заявил глава минобороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Беседа состоялась в рамках прошедшего 12 октября в Душанбе заседании Совета министров обороны стран Содружества.

В работе заседания приняли участие главы оборонных ведомств РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, начальник Генштаба Кыргызстана и военный атташе посольства Туркмении.

По словам узбекского министра, его страна будет "делать все возможное для обеспечения обороноспособности южных границ Содружества". Он заверил, что где необходимо участие Узбекистана, власти не будут стоять в стороне. «У нас тоже граница с Афганистаном. То, что, скажем, в Таджикистане или Кыргызстане что-то будет происходить — обязательно это без последствий для нашего Узбекистана не будет. Потому что здесь единый организм, единое кровообращение. Кое-где нет практически границ между нашими странами. Поэтому очень важна в этом направлении организация и обеспечение взаимодействия и сотрудничества»,- заявил Абдусалом Азизов.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Таджикистана Фаридуна Махмадализода, глава оборонного ведомства Узбекистана приехал в Таджикистан впервые за последние два десятилетия.

Совет министров обороны стран СНГ по итогам заседании в Душанбе принял план совместных мероприятий Вооруженных сил на 2018 год, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.