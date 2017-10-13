США и Израиль объявили о выходе из ЮНЕСКО

CA-NEWS (CA) - Госдепартамент США направил официальное уведомление о выходе из ЮНЕСКО. Главной причиной отказа от членства называется антиизраильская позиция организации. Израиль чуть позже объявил об аналогичном намерении, сообщает Би-би-си.

Членство США в ЮНЕСКО прекратится 31 декабря 2018 года.

О решении Израиля объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Премьер-министр проинструктировал министерство иностранных дел о подготовке выхода из организации вместе с США", - говорится в заявлении администрации Нетаньяху.

Нетаньяху "приветствует решение президента Трампа о выходе из ЮНЕСКО. Это смелое и моральное решение, потому что ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда, и вместо сохранения истории, оно ее коверкает", отмечается в сообщении.

В заявлении Госдепартамента говорится: "Это было нелегкое решение, оно отражает обеспокоенность США в связи с задолженностями в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы организации и продолжающейся предвзятой антиизраильской позицией в ЮНЕСКО".

В ведомстве добавили, что США намерены продолжать взаимодействие с ЮНЕСКО в качестве государства-наблюдателя.

Руководство ЮНЕСКО выразило сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов.

"Я хочу выразить глубокое сожаление в связи с решением США выйти из состава ЮНЕСКО", - говорится в заявлении главы организации Ирины Боковой.

ЮНЕСКО - Организация объединенных наций по вопросам образования науки и культуры - действует с 1945 года.

В 2011 году в состав ЮНЕСКО в качестве полноправного члена была принята Палестинская автономия.

США, а также Израиль, осудили это решение. США тогда же приостановили выплату членских взносов организации.

Расхождения с Израилем

7 июля ЮНЕСКО внесла в список Всемирного наследия Старый город Хеврона и Пещеру Патриархов, которые находятся на оккупированных Израилем палестинских территориях. Организация также указала, что оба объекта находятся под угрозой.

Это решение также вызвало негативную реакцию Израиля и США. Они настаивали, что в резолюции говорилось только о связи Хеврона с "исламской историей" и не упоминалось о важности города для еврейской культуры.

Кроме того, в США заявили, что Пещера Патриархов не находится "под непосредственной угрозой" и включение ее в список ставит под вопрос серьезность подхода организации.

Президент США Дональд Трамп ранее критиковал непропорциональный, по его мнению, вклад США в организации ООН.

На США приходится 22% бюджета ООН и 28% бюджета миротворческих миссий.