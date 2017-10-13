Эксперт ООН: религиозное разнообразие в Узбекистане не надо рассматривать как угрозу

- Узбекистан, общество
- 9:18, 13 октября 2017
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Ахмед Шахид, завершивший визит в Узбекистан, призвал не рассматривать разные религии и вероисповедания как угрозу Узбекистану, где мирно сосуществует множество этнических и религиозных сообществ.
Он рекомендовал добиваться расширения свободы ассоциаций, защищать право на мирные собрания и выражение мнения, а также укреплять верховенство права и обеспечивать независимость судебной системы.
В ходе 11-дневного визита в Узбекистан Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений побывал в Ташкенте, Фергане, Бухаре, Нукусе и посетил колонию «Жаслык». Он встретился с официальными государственными лицами и представителями органов власти на местах. Ахмед Шахид также провел встречи с представителями национальных культурных центров, религиозных организаций, институтов гражданского общества, дипломатического корпуса и учреждений ООН.