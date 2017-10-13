Эксперт ООН: религиозное разнообразие в Узбекистане не надо рассматривать как угрозу

- Специальный докладчик ООН Ахмед Шахид приветствовал проведение правовых реформ в Узбекистане, но подчеркнул, что они должны обеспечить свободу вероисповедания и убеждений. Он отметил, что власти жестко регулируют право на свободу совести, религии и убеждений и настороженно относятся ко всем религиозным мероприятиям. Эксперт подчеркнул, что право на свободу религии нельзя приносить в жертву борьбе с воинствующим экстремизмом, передает Радио ООН

Ахмед Шахид, завершивший визит в Узбекистан, призвал не рассматривать разные религии и вероисповедания как угрозу Узбекистану, где мирно сосуществует множество этнических и религиозных сообществ.

Он рекомендовал добиваться расширения свободы ассоциаций, защищать право на мирные собрания и выражение мнения, а также укреплять верховенство права и обеспечивать независимость судебной системы.

В ходе 11-дневного визита в Узбекистан Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений побывал в Ташкенте, Фергане, Бухаре, Нукусе и посетил колонию «Жаслык». Он встретился с официальными государственными лицами и представителями органов власти на местах. Ахмед Шахид также провел встречи с представителями национальных культурных центров, религиозных организаций, институтов гражданского общества, дипломатического корпуса и учреждений ООН.