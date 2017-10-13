Бренд Gucci откажется от натурального меха

CA-NEWS (CA) - Итальянский бренд Gucci с 2018 года прекратит использовать натуральный мех в своих изделиях, присоединившись к растущему числу модных домов, оказавшихся в поисках альтернативных вариантов в связи с давлением со стороны защитников животных и меняющимися вкусами потребителей, сообщает Reuters.

Gucci, которым владеет базирующаяся в Париже компания Kering, на протяжении многих лет представлял на модных показах дорогие меховые шубы, а в 2015 году под руководством креативного директора дома Алессандро Микеле выпустил лоферы и слиперы с отделкой из меха кенгуру.

Однако теперь бренд сообщил, что присоединится к компаниям, отказавшимся от использования натурального меха, и продаст оставшуюся меховую одежду и аксессуары на благотворительном аукционе.

Стоимость некоторых норковых шуб Gucci превышает $40.000.

Глава бренда Марко Бицарри сообщил, что Gucci откажется от использования меха начиная с коллекции весна-лето 2018 и что новая стратегия согласована с Микеле.

Защитники животных надеются, что инициативу итальянского модного дома подхватят и другие производители, хотя Gucci - далеко не первый бренд, принявший подобное решение.

“Решение Gucci радикально изменит будущее моды”, - сказал Симоне Павези из итальянской организации по защите животных LAV.

“По мере того как мода все больше учитывает моральные требования, сконцентрированные на животных каналы поставок уходят в прошлое”.

В 2016 году итальянская компания Giorgio Armani пообещала отказаться от использования меха, сообщив, что развитие технологий делает неоправданной жестокость по отношению к животным, в то время как американский бренд Calvin Klein пошел на подобный шаг еще в 1994 году.

Противники использования меха регулярно протестуют в местах проведения модных показов по всему миру, призывая положить конец жестокости по отношению к животным, а покупатели товаров класса люкс - особенно молодое поколение - становятся все более чувствительны к вопросам защиты окружающей среды.