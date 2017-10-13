Назарбаев рассказал об итогах переговоров в Сочи

CA-NEWS (KZ) - По итогам рабочего визита в Россию президент Казахстана провел брифинг для представителей сми, сообщает пресс-служба Акорды.

"Было намечено много планов дальнейших работ. Определили перспективные направления по вопросу цифровизации наших стран. Была достигнута договоренность между Казахстаном, Россией и Беларусью о проведении совместных работ в этой сфере", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в следующем году в Казахстане запланирована встреча по вопросам цифровизации.

Кроме этого, глава государства рассказал о результатах встречи с германскими бизнесменами, в ходе которой были достигнуты договоренности по наращиванию казахстанско-германских отношений в различных секторах экономики.

Также президент Казахстана подчеркнул важность проведенной встречи с Владимиром Путиным. "Отношения между Россией и Казахстаном находятся на самом высоком уровне. Была достигнута договоренность о совместной реализации программы на Байконуре. Кроме этого, планируется провести нефтепровод в Узбекистан. Для этого необходимо провести соответствующую работу", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что в ходе переговоров также был обсужден вопрос дальнейшего использования транзитно-транспортного потенциала Казахстана в связи с развитием евразийского коридора.



