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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев рассказал об итогах переговоров в Сочи

CA-NEWS (KZ) - По итогам рабочего визита в Россию президент Казахстана провел брифинг для представителей сми, сообщает пресс-служба Акорды.

"Было намечено много планов дальнейших работ. Определили перспективные направления по вопросу цифровизации наших стран. Была достигнута договоренность между Казахстаном, Россией и Беларусью о проведении совместных работ в этой сфере", - сказал президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что в следующем году в Казахстане запланирована встреча по вопросам цифровизации.

Кроме этого, глава государства рассказал о результатах встречи с германскими бизнесменами, в ходе которой были достигнуты договоренности по наращиванию казахстанско-германских отношений в различных секторах экономики.

Также президент Казахстана подчеркнул важность проведенной встречи с Владимиром Путиным. "Отношения между Россией и Казахстаном находятся на самом высоком уровне. Была достигнута договоренность о совместной реализации программы на Байконуре. Кроме этого, планируется провести нефтепровод в Узбекистан. Для этого необходимо провести соответствующую работу", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что в ходе переговоров также был обсужден вопрос дальнейшего использования транзитно-транспортного потенциала Казахстана в связи с развитием евразийского коридора.

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Комментарии (2)
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Yerman
10:12, 13 октября 2017
Сейчас бы ваш АША мог бы просто рядом с Назарбаевым находится. Глядишь с немцами пару другую контрактов бы заключил. Кумтор может опять продал бы кому нибудь, или ГЭС. А так сидит гордо в своем гордяшнике, рожу высунуть не может. Ни один политик ему руку теперь не пожмет. Никакой гибкости, хитрости и ума. Какой народ того и выбирает, себе под стать. Вот чудики. Разве так дела делаются? Даже обычный торгаш на базаре умнее поступает чтобы свою продукцию пихнуть. Поэтому вам нужен Бабанов. Он хоть бизнес умеет делать. Договариватьс с людьми ПО ДЕЛОВОМУ умеет. А тупо ездить и бабки клянчить много ума не надо.
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Yerman
09:59, 13 октября 2017
Вон как Назарбаева Российские и Европейские журналисты окучивают. Искренние улыбки, довольные. Не то что ваш крысеныш Атамбаев. Оскорбил уважаемого во всем мире Аксакала, нагадил своему же народу и сидит гасится. Бухает по ходу. Как ЧМО распоследнее повел себя. Весь Кыргызстан под монастырь подвел.
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