Минобороны России отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии

CA-NEWS (CA) - К пятнице, 13 октября 2017 года при поддержке российских ВКС в Сирии от боевиков организации «Исламское государство» освобождено 92% территории, при этом за неделю совершено 517 боевых вылетов и уничтожено более 1260 объектов террористов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на еженедельный графический отчет (.pdf), опубликованный в газете «Красная Звезда».

Неделю назад газета сообщала, что от террористов освобождено 91,6% территории Сирии, а количество уничтоженных за предыдущую неделю объектов террористов составило 1380 при 500 боевых вылетах.

Ранее в среду, 11 октября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков обвинил США в саботаже мирного процесса в Сирии. Он рассказал, что со 2 по 3 октября примерно 600 боевиков, находившихся в лагере беженцев «Рукбан» в подконтрольной США зоне Эт-Танф, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении. После этого, отметил Конашенков, «по странному совпадению» одновременно с террористами в эту зону деэскалации ​въехали две автоколонны с медикаментами и продуктами для мирных жителей. В итоге, отметил Конашенков вся гуманитарная помощь, и прежде всего медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон на запрос РБК ответил, что Вооруженные силы США и силы коалиции атакуют террористов ИГ, где бы они ни находились. Она охарактеризовала обвинения словом «смешные». ​​«Не следует допускать пропагандистской кампании, которая бы омрачила непреклонную приверженность усилиям наших партнеров, нацеленных на то, чтобы террористы потерпели поражение», — говорилось в ответе представителя Пентагона.

По его словам, на прошлой неделе США провели десятки авиаударов против террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), оказали поддержку иракским военным и обеспечили начало заключительной фазы освобождения Ракки от ИГ.

В то же время в Минобороны РФ отметили, что боевики ИГ продолжают оказывать в долине реки Евфрат ожесточенное сопротивление частям сирийской армии, поддержку которых с воздуха осуществляют российские ВКС. Упорство боевиков в оборонном ведомстве связали с тем, что те регулярно получают подкрепление со стороны Ирака, где российская авиация ударов не наносит. В результате в район города Меядин, где продолжаются бои, ежедневно прибывают подкрепления ИГ, в том числе большое число иностранных наемников.

В начале октября президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности отметил позитивную динамику развития ситуации в Сирии после действий ВКС России. По мнению президента, российская авиация успешно обеспечивает наступательные действия правительственной армии Сирии.