Минобороны России отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии

- Азия и мир, политика
- 9:43, 13 октября 2017
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CA-NEWS (CA) - К пятнице, 13 октября 2017 года при поддержке российских ВКС в Сирии от боевиков организации «Исламское государство» освобождено 92% территории, при этом за неделю совершено 517 боевых вылетов и уничтожено более 1260 объектов террористов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на еженедельный графический отчет (.pdf), опубликованный в газете «Красная Звезда».
Неделю назад газета сообщала, что от террористов освобождено 91,6% территории Сирии, а количество уничтоженных за предыдущую неделю объектов террористов составило 1380 при 500 боевых вылетах.
Ранее в среду, 11 октября, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков обвинил США в саботаже мирного процесса в Сирии. Он рассказал, что со 2 по 3 октября примерно 600 боевиков, находившихся в лагере беженцев «Рукбан» в подконтрольной США зоне Эт-Танф, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении. После этого, отметил Конашенков, «по странному совпадению» одновременно с террористами в эту зону деэскалации въехали две автоколонны с медикаментами и продуктами для мирных жителей. В итоге, отметил Конашенков вся гуманитарная помощь, и прежде всего медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков.
Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон на запрос РБК ответил, что Вооруженные силы США и силы коалиции атакуют террористов ИГ, где бы они ни находились. Она охарактеризовала обвинения словом «смешные». «Не следует допускать пропагандистской кампании, которая бы омрачила непреклонную приверженность усилиям наших партнеров, нацеленных на то, чтобы террористы потерпели поражение», — говорилось в ответе представителя Пентагона.
По его словам, на прошлой неделе США провели десятки авиаударов против террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), оказали поддержку иракским военным и обеспечили начало заключительной фазы освобождения Ракки от ИГ.
В то же время в Минобороны РФ отметили, что боевики ИГ продолжают оказывать в долине реки Евфрат ожесточенное сопротивление частям сирийской армии, поддержку которых с воздуха осуществляют российские ВКС. Упорство боевиков в оборонном ведомстве связали с тем, что те регулярно получают подкрепление со стороны Ирака, где российская авиация ударов не наносит. В результате в район города Меядин, где продолжаются бои, ежедневно прибывают подкрепления ИГ, в том числе большое число иностранных наемников.
В начале октября президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности отметил позитивную динамику развития ситуации в Сирии после действий ВКС России. По мнению президента, российская авиация успешно обеспечивает наступательные действия правительственной армии Сирии.