Россия перебросила в Казахстан военную авиацию для учений ОДКБ

- Несколько экипажей оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) переброшены в Казахстан, чтобы принять участие в совместных учениях миротворческих сил стран ОДКБ «Нерушимое братство — 2017». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО, сообщают российские сми.

По его словам, в Казахстан полетело звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор». Они совершили полет из Новосибирска в аэродром Жетыген на юго-востоке Казахстана. Всего они пролетели 2,5 тыс. км. Кроме того, были переброшены два штурмовика с российской авиабазы Кант в Кыргызстан и самолет-разведчик Су-24МР из Челябинска.

Как отметили в ЦВО, российские летчики в рамках учений будут обеспечивать поддержку с воздуха миротворческим силам, перевозить раненных и доставлять грузы военного и гуманитарного назначения.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, «Нерушимое братство-2017» пройдет на юго-востоке Казахстана с 16 по 20 октября. В нем, помимо России, примут участия военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.С российской стороны в учебных маневрах будут участвовать 400 военнослужащих и 80 единиц техники, в том числа авиация.

Цель учения — укрепить взаимодействие и сотрудничество между миротворцами членов ОДКБ, повысить навыки командиров и штабов во время работы по подготовке миротворческий операции, а также во время управления войсками в условиях выполнения поставленных задач.