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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Россия перебросила в Казахстан военную авиацию для учений ОДКБ
CA-NEWS (KZ) - Несколько экипажей оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) переброшены в Казахстан, чтобы принять участие в совместных учениях миротворческих сил стран ОДКБ «Нерушимое братство — 2017». Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО, сообщают российские сми.

По его словам, в Казахстан полетело звено транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор». Они совершили полет из Новосибирска в аэродром Жетыген на юго-востоке Казахстана. Всего они пролетели 2,5 тыс. км. Кроме того, были переброшены два штурмовика с российской авиабазы Кант в Кыргызстан и самолет-разведчик Су-24МР из Челябинска.

Как отметили в ЦВО, российские летчики в рамках учений будут обеспечивать поддержку с воздуха миротворческим силам, перевозить раненных и доставлять грузы военного и гуманитарного назначения.

Как сообщается на сайте Министерства обороны, «Нерушимое братство-2017» пройдет на юго-востоке Казахстана с 16 по 20 октября. В нем, помимо России, примут участия военные из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.С российской стороны в учебных маневрах будут участвовать 400 военнослужащих и 80 единиц техники, в том числа авиация.

Цель учения — укрепить взаимодействие и сотрудничество между миротворцами членов ОДКБ, повысить навыки командиров и штабов во время работы по подготовке миротворческий операции, а также во время управления войсками в условиях выполнения поставленных задач.

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Комментарии (4)
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Yerman
12:06, 13 октября 2017
Не в Кант а из Канта, чудо, читай внимательнее. Я как и говорил в Кыргызстане Атамбаев бучу мутит. По ходу очень серьезное. Судя по всем событиям, встречам Путина и Мирзиёева, отказе в открытии второй базы на юге Киргизии, узбеки вам салам за Ош передавать будут. И в ваших новостях про уйгуров что то писали. А там на границе на Китайской стороне их 20 лямов аж. Так что доп*зделся Атамбаев судя по всему. Сидит гасится у себя как крыса. Мог бы извиниться перед Назарбаевым достойно как мужик, но все профукал. Смотрим кино дальше.
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droiture
11:18, 13 октября 2017
Правильно перебросили штурмовики и самолет-разведчик в Кант. Помнится кто-то из руководителей ОДКБ информировал, что будут помогать странам-членам ОДКБ в случае беспорядков!
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Steven
10:21, 13 октября 2017
Цитата: Tyler 10:05, 13.10.2017
Очень удачно начинаются учения. На следующий день после выборов на границе с Кыргызстаном. Зашибись, просто.
Наоборот это хорошо, все знают, что Бабанов готовит беспорядки. Казахи скорее всего подыграют своему олигаршонку! А тут Россия рядом, всем им придет полный фарш, если только наш позвонит ВВП. Думаю даже это удачно!
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Tyler
10:05, 13 октября 2017
Очень удачно начинаются учения. На следующий день после выборов на границе с Кыргызстаном. Зашибись, просто.
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