РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
МИД РФ: ШОС и Афганистан договорились усилить сотрудничество в сфере безопасности
CA-NEWS (UZ) - Москва предложила активизировать взаимодействие между Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Афганистаном, Кабул поддержал инициативу российской стороны. Об этом ТАССзаявил в четверг специальный представитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов по итогам состоявшегося 11 октября заседания контактной группы ШОС - Афганистан.

По его словам, "разговор получился откровенным и заинтересованным". "Участники выдвинули конкретные предложения, которые взяты в проработку", - сказал дипломат.

"Мы предложили более активно реализовать потенциал взаимодействия между РАТС и Афганистаном, Афганистан поддержал наше предложение и выразил готовность активно работать по решению этой задачи", - отметил Хакимов.

В области экономики, указал дипломат, Кабул заинтересован участвовать в усилиях по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе в части реализации соглашения о создании благоприятных условий для автомобильных перевозок. Кроме того, по словам Хакимова, Афганистан рассчитывает на развитие сотрудничества с ШОС в сфере образования и подготовки кадров. "Российская сторона предложила активнее использовать возможности Университета ШОС и налаживать контакты с Молодежным советом ШОС", - сообщил он.

"Участники единодушно подчеркнули настрой развивать взаимодействие в этом формате в интересах углубления сотрудничества между ШОС и Афганистаном для решения задач восстановления стабильности и содействия национальному примирению и экономическому возрождению этой страны", - резюмировал дипломат.

Деятельность Контактной группы ШОС - Афганистан, приостановленная в 2009 году, была возобновлена на уровне заместителей министров иностранных дел. Первое заседание состоялось 11 октября в Москве, следующую встречу планируется провести в начале 2018 года в Пекине.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×