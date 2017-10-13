Появились футболки с нашумевшей фотографией Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - Председатель правления телерадиокорпорации "QAZAQSTAN" Ерлан Карин надел футболку с нашумевшей фотографией Нурсултана Назарбаева, сообщает Тengrinews.kz.

Фото известного политолога на своей странице в Facebook разметил блогер Самат Нуртаза. "В мировой политике есть понятие мягкая сила (Soft Power), есть понятие умная сила (Smart Power), а Ерлан Карин придумал мудрую силу (Wise Power). Самое лучшее определение фотографии из Сочи", - отметил Нуртаза.

Напомним, ранее личный фотограф главы Армении Сержа Саргсяна Давид Акопян сделал необычный снимок президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По словам фотографа, кадр был сделан в момент входа лидеров стран СНГ в зал, где должна была пройти встреча в расширенном формате. "

Он аксакал СНГ. У него такая статная походка, взгляд очень сильный. Поэтому эта фотография так хорошо получилась. У меня много снимков Нурсултана Назарбаева за семь лет моей работы фотографом президента Армении. Но такой креативный, красивый, наверное, единственный", - говорит Давид Акопян.