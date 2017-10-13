РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Ашхабаде открылась Выставка экономических достижений Туркменистана (фото)
CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в преддверии Дня независимости открылась Выставка экономических достижений Туркменистана, сообщает госинформагентство.

Многоплановая экспозиция разместилась на площадках Выставочного центра Торгово-промышленной палаты. Главный лейтмотив выставки – диверсификация национальной экономики, импортозамещение и наращивание экспорта, а также ускоренная модернизация производства.

В экспозиции Министерства промышленности в этом году представлены современные, удобные в использовании и долговечные электроприборы. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с продукцией производственных объединений – цементом различных марок, металлическими и пластмассовыми трубами, а также изделиями для благоустройства городских улиц.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×