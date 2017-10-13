В Ашхабаде открылась Выставка экономических достижений Туркменистана (фото)

- В Ашхабаде в преддверии Дня независимости открылась Выставка экономических достижений Туркменистана, сообщает госинформагентство.

Многоплановая экспозиция разместилась на площадках Выставочного центра Торгово-промышленной палаты. Главный лейтмотив выставки – диверсификация национальной экономики, импортозамещение и наращивание экспорта, а также ускоренная модернизация производства.

В экспозиции Министерства промышленности в этом году представлены современные, удобные в использовании и долговечные электроприборы. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с продукцией производственных объединений – цементом различных марок, металлическими и пластмассовыми трубами, а также изделиями для благоустройства городских улиц.

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