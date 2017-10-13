Совет Старейшин опять превратился в возвеличивание президента Туркменистана (видео)
- Туркменистан, политика
- 10:32, 13 октября 2017
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CA-NEWS (TM) - 9-10 октября в Ахалской области прошел очередной и, видимо, последний Совет Старейшин Туркменистана. Последний, потому что его место теперь займёт Народный Совет. Как обычно, несмотря на заявленную повестку дня, съезд быстро перерос в "кто кого" по возвеличиванию Аркадага, сообщает туркменская служба радио "Азатлык".
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