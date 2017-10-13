Совет Старейшин опять превратился в возвеличивание президента Туркменистана (видео)

CA-NEWS (TM) - 9-10 октября в Ахалской области прошел очередной и, видимо, последний Совет Старейшин Туркменистана. Последний, потому что его место теперь займёт Народный Совет. Как обычно, несмотря на заявленную повестку дня, съезд быстро перерос в "кто кого" по возвеличиванию Аркадага, сообщает туркменская служба радио "Азатлык".