В торговом центре в Алматы ребенок упал с высоты третьего этажа (видео)

CA-NEWS (KZ) - В одном из торговых центров в Алматы ребенок упал с высоты третьего этажа, сообщают казахстанские сми.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, данное происшествие предварительно классифицируется, как несчастный случай.

"Факт зарегистрирован в УВД Турксибского района по территоральности. Предварительно - несчастный случай. В ходе производства будут установлены другие обстоятельства произошедшего", - сообщили в ДВД Алматы.

Агентство Tengrinews.kz, сообщает, что упавшая годовалая девочка доставлена в больницу, ею занимаются медики.

ЧП произошло в одном из алматинских торгово-развлекательных центров в Турксибском районе Аламты.

Как сообщил очевидец, ребенок случайно упал с высоты третьего этажа. По данным очевидца,12 октября, в районе 17.30, сидя в зоне фудкорта ТРЦ "Март", они услышали женские крики. Посетители торгового центра побежали вниз.

"Оказывается, женщина поднималась вверх на эскалаторе, держа ребенка на руках. Второй ребенок был у нее в коляске. Они ехали на четвертый этаж. И так получилось, что ребенок на руках опрокинулся с третьего этажа, упал головой вниз. Пока скорая приехала, он около лежал окровавленный. И его забрали сразу же", - рассказал свидетель происходившего.

По словам очевидца, на вид упавшему ребенку два-три года. Когда его увозила скорая, он был живой. "Сначала он потерял сознание. Мать рядом плакала. Через некоторое время он очнулся и плакал, но был окровавленный. Самое главное - он проснулся", - сообщил очевидец.

"Ребенок доставлен в первую детскую больницу с черепно-мозговой травмой, подозревается также перелом бедра. Сейчас ему проводят все необходимые обследования и оказывается медицинская помощь", - сообщили медики.

Напомним, в январе этого года почти аналогичный случай произошел в Узбекистане. В Андижане в торгово-развлекательном центре женщина с ребёнком на руках споткнулась на ступеньках эскалатора и уронила его вниз. Малыш умер, упав с высоты третьего этажа на кафель.





