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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Конкурсное видео монгольской участницы «Мисс мира-2017» стало вирусным в Сети

CA-NEWS (MNG) - Видео-презентация монгольской участница Ц.Энхжин на конкурс «Мисс мира-2017» стало вирусным в Сети и набрало уже более 26 тыс. просмотров на канале YouTube, сообщает портал Gogo.

Для сравнения видео других конкурсанток набрали до 7 тыс. просмотров.

В видеоролике она рассказывает о кочевой культуре, традициях, быте монголов, а также о красоте монгольской природы.

Энхжин по профессии дизайнер. Она окончила факультет истории искусств Кембриджского университета и имеет степень магистра института Флоренции «Международны дизайн» («Design International»). В настоящее время 24-летняя девушка руководит своей собственной компанией под названием «Eden Design».

Напомним, финал международного конкурса состоится 19 ноября в городе Санья на китайском острове Хайнань.

В конкурсе также принимают участие представительницы Казахстана и Кыргызстана.

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Комментарии (1)
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aysha
11:42, 13 октября 2017
Спору нет - монголка лучше, да еще с таким образованием.
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