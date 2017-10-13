Делегация Узбекистана примет участие в заседании МВФ и Всемирного банка

- Делегация Узбекистана с 13 по 15 октября примет участие в очередном ежегодном заседании Совета управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне (США).

В состав делегации вошли заместитель премьер-министра Жамшид Кучкаров и председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе заседании участники утвердят годовой отчет и бюджет на следующий год, а также обсудят широкий круг вопросов международного экономического развития и финансовой деятельности.