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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Узбекистана примет участие в заседании МВФ и Всемирного банка
CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана с 13 по 15 октября примет участие в очередном ежегодном заседании Совета управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне (США).

В состав делегации вошли заместитель премьер-министра Жамшид Кучкаров и председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

В ходе заседании участники утвердят годовой отчет и бюджет на следующий год, а также обсудят широкий круг вопросов международного экономического развития и финансовой деятельности.

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