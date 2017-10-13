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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан рассчитывает увеличить экспорт зерна

CA-NEWS (KZ) - Согласно сводке МСХ РК, на 10 октября было скошено 99,6% уборочных площадей. В том числе уборку полностью закончили в трёх основных зерносеющих регионах страны, вместе обеспечивающих три четверти казахстанского урожая, сообщает Forbes.kz.

Раньше всех, 25 сентября, завершили полевые работы в Акмолинской области, засыпав в закрома 5 млн 123,9 тыс. тонн зерна. Крестьяне Костанайской области финишировали 1 октября с результатом в 5 млн 225,3 тыс. тонн. А к 8 октября скосить последние поля смогли в Северо-Казахстанской области, где непогода тормозила страду всю минувшую неделю. Не смотря на сложности, аграрии СКО получили самый высокий урожай среди регионов страны – 5 млн 627,5 тыс. тонн.

Самой высокой урожайность оказалась в Кызылординской области (51,7 ц/га), самой низкой – в Карагандинской (10,1 ц/га).

Тем временем, жатва продолжается в трех регионах: в Алматинской области предстоит убрать еще 12,3% площадей, в Кызылординской - 3,7%, в Восточно-Казахстанской – 1%.

Международный совет по зерну (IGC) в сентябрьском обзоре в сравнении с предыдущим месяцем повысил прогноз глобального производства зерна в текущем сезоне на 19 млн тонн до 2 млрд 69 млн тонн. Это лишь на 64 млн тонн ниже прошлогоднего, рекордного в мировой истории, значения.

В том числе, объем производства пшеницы прогнозируется в объеме 748 млн тонн, что чуть ниже прошлогоднего уровня (754 млн тонн).

Объем производства зерна в РК в нынешнем году IGC оценил в 21,7 млн тонн (оценка прошлого сезона - 22,8 млн тонн). В том числе пшеницы – 17,1 млн тонн (против прошлогодних 17,7 млн тонн).

Экспортный потенциал Казахстана IGC оценивает аналогично прошлогодним показателям – 8,2 млн тонн в целом по зерновым, в том числе 7,4 млн тонн по пшенице.

Однако в Минсельхозе РК не считают, что экспорту казахстанского зерна что-то угрожает и даже рассчитывают увеличить его до 9 млн тонн за счет расширения поставок на новые рынки, в том числе в Иран, Китай и страны ЮВА. Аргумент у такой уверенности сильный – качество. В нынешнем сезоне казахстанская пшеница, благодаря жаркому солнечному лету, хоть и потеряла объем, зато вернула себе былую славу благодаря высокому содержанию клейковины.

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