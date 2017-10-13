Президент Туркменистана принял участие в открытии нового объекта Государственной пограничной службы

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Балканский велаят принял участие в открытии нового комплекса зданий погранзаставы «Аваза», сообщает пресс-служба туркменского лидера.

Ранним утром вертолёт президента Гурбангулы Бердымухамедова прибывает к месту проведения торжества.

Верховного Главнокомандующего ВС тепло приветствуют руководители военных и правоохранительных органов, собравшиеся здесь по случаю знаменательного события. Секретарь Государственного совета безопасности, министр обороны Я.Бердиев рапортует Президенту о готовности к открытию нового комплекса объектов погранзаставы «Аваза».

Вниманию главы государства были представлены образцы новейшей военной техники, в том числе боевые и сторожевые корабли, катера, различные виды спецтехники, предназначенной для надёжной охраны морских границ Туркменистана.

Оставив по случаю ввода в строй нового комплекса зданий погранзаставы памятную запись в Книге почетных гостей, Бердымухамедов отметил, что Вооруженные Силы страны должны стать опорой проводимой Туркменистаном политики миролюбия и добрососедства.