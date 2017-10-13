РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Президент Туркменистана принял участие в открытии нового объекта Государственной пограничной службы

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочей поездки в Балканский велаят принял участие в открытии нового комплекса зданий погранзаставы «Аваза», сообщает пресс-служба туркменского лидера.

Ранним утром вертолёт президента Гурбангулы Бердымухамедова прибывает к месту проведения торжества.

Верховного Главнокомандующего ВС тепло приветствуют руководители военных и правоохранительных органов, собравшиеся здесь по случаю знаменательного события. Секретарь Государственного совета безопасности, министр обороны Я.Бердиев рапортует Президенту о готовности к открытию нового комплекса объектов погранзаставы «Аваза».

Вниманию главы государства были представлены образцы новейшей военной техники, в том числе боевые и сторожевые корабли, катера, различные виды спецтехники, предназначенной для надёжной охраны морских границ Туркменистана.

Оставив по случаю ввода в строй нового комплекса зданий погранзаставы памятную запись в Книге почетных гостей, Бердымухамедов отметил, что Вооруженные Силы страны должны стать опорой проводимой Туркменистаном политики миролюбия и добрососедства.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×