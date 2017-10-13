Врачи борются за жизнь ребенка, упавшего с высоты в алматинском ТРЦ

CA-NEWS (KZ) - Упавшая с третьего этажа в ТРЦ "Март" в Алматы девочка находится в реанимации. Об этом Tengrinews.kz сообщили в приемной детской городской клинической больницы № 1.

Врачи сообщили, что девочке была проведена операция.

"Ребенок очень тяжелый. Находится на аппарате вентиляции. Она еще без сознания", - поделились информацией врачи.

Напомним, примерно в 17.30 12 октября в ТРЦ "Март" ребенок, предположительно, выпал из рук матери, которая поднималась на четвертый этаж на эскалаторе. По словам свидетелей происшествия, женщина также другой рукой держала коляску со вторым ребенком. Падение девочки предварительно классифицируется полицейскими как несчастный случай.



