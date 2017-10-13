РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Врачи борются за жизнь ребенка, упавшего с высоты в алматинском ТРЦ
Предыстория: В торговом центре в Алматы ребенок упал с высоты третьего этажа (видео)

CA-NEWS (KZ) - Упавшая с третьего этажа в ТРЦ "Март" в Алматы девочка находится в реанимации. Об этом Tengrinews.kz сообщили в приемной детской городской клинической больницы № 1.

Врачи сообщили, что девочке была проведена операция.

"Ребенок очень тяжелый. Находится на аппарате вентиляции. Она еще без сознания", - поделились информацией врачи.

Напомним, примерно в 17.30 12 октября в ТРЦ "Март" ребенок, предположительно, выпал из рук матери, которая поднималась на четвертый этаж на эскалаторе. По словам свидетелей происшествия, женщина также другой рукой держала коляску со вторым ребенком. Падение девочки предварительно классифицируется полицейскими как несчастный случай.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×