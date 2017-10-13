Член ЦИК РК отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за высказываний Атамбаева (дополнено)

CA-NEWS (KZ) - Член Центризбиркома РК Марат Сарсембаев отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за высказываний Атамбаева, передает Tengrinews.kz. Об этом Марат Сарсембаев заявил на заседании ЦИК РК.

Члены ЦИК одобрили решение Сарсембаева.

"Я думаю, что вопрос Маратом Алдонгаровичем поставлен правильно. Высказанные тут мотивы вполне обоснованны. Я бы хотел рассматривать то решение, которое предлагается, не в форме протеста, а в форме реакции на ту политизацию избирательной кампании, которая проходит в Кыргызстане", - заявил в ходе заседания глава ЦИК РК Берик Имашев.

"Многие забывают и рассматривают избирательные органы только в качестве организаторов выборов, но забывают, что фактически природа и содержание нашей деятельности расценивается как квазисудебный орган. (...) Фактически в этом плане если говорить, то республика Казахстан в лице ЦИК заявляет самоотвод, и именно это наша реакция на ту политизацию процесса, которая происходит", - отметил Берик Имашев.

При этом глава ЦИК РК отметил, что, исполняя принятые международные обязательства, ЦИК Казахстана направит представителей республики в качестве наблюдателей на президентские выборы в Кыргызстане.

"Мы еще раз хотим продемонстрировать то, что Казахстан соблюдает все те свои обязательства, которые приняты в рамках международных договоров. Единственное, мы ориентируем всех членов нашей делегации действовать в строго правовом поле. Это, в принципе, всегда нужно делать, даже в любой избирательной кампании, но тем более, когда идет политизация процесса в правовом поле - любое, малейшее его несоблюдение будет вызывать резкие последствия. Поэтому я всех призываю действовать только в правовом поле", - добавил Берик Имашев.

"Я думаю, что как раз-таки то решение, которое мы принимаем сегодня, будет четко сформулировано в рамках законодательства и международных требований", - резюмировал глава Центризбиркома Казахстана.

Выборы президента Кыргызстана пройдут в это воскресенье, 15 октября. В качестве кандидатов в президенты выдвинуты 13 человек.