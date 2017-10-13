РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Продавшие ребёнка под Воронежем супруги из Узбекистана, xотели на вырученные деньги купить билет домой
CA-NEWS (UZ) - В Коминтерновском районе Воронежской области России на дняx полицейским удалось пресечь попытку продажи 29-летней женщиной и ее 39-летним гражданским мужем своей дочери за 30 тысяч рублей. Во время допроса гражданские супруги заявили, что хотели продать своего ребенка, чтобы купить билеты обратно в Узбекистан, передает centralasian.org.

Покупателем ребенка оказался оперативный сотрудник спецотдела полиции, который 10 октября передал на улице Газовой деньги родителям младенца и взял с них расписку.Позже двое граждан Узбекистана были задержаны.

Представитель Следственного комитета по Воронежской области Елена Мануковская сообщила, что родители «оценили» своего новорожденного ребенка в 30 тысяч рублей. «Ожидается вынесение решения суда о заключении их под стражу. Новорожденная девочка была доставлена в больницу, где находится до сих пор», – сказала Елена Мануковская.

По предварительному заключению следствия, гражданка Узбекистана родила дочь 8 сентября этого года в арендованной квартире без помощи врачей и сотрудников соцслужбы. Так как родители новорожденной не состояли в законном браке, свидетельство о рождении ребенка не было получено.

Согласно воронежским следователям, после того, как родители приняли решение продать своего ребенка, они начали искать «покупателя» через своих знакомых.Во время допроса граждане Узбекистана признались, что в связи с окончанием срока регистрации в России, они должны были вернуться обратно на родину, но из-за отсутствия документов у младенца, решили продать его и купить на эти деньги билеты домой.

Как сообщил один из следователей, 39-летний мужчина сомневался в том, что ребенок рожден от него и вынудил гражданскую жену продать его. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье («Покушение на торговлю людьми») Уголовного Кодекса РФ.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×