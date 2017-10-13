Храпуновых вызвали на допрос в Астану - Нацбюро

CA-NEWS (KZ) - Виктора и Лейлу Храпуновых вызвали на допрос в Астану, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на пресс-службу Нацбюро по противодействию коррупции.

"Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима города Алматы и Восточно-Казахстанской области Храпунова В.В., Храпуновой Л.К., Ильясова А.К. и других. В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты доказательства, подтверждающие противоправность деяний вышеуказанных лиц и их сообщников", - говорится в сообщении.

По данным антикоррупционной службы, собранные материалы позволили квалифицировать противоправные деяния подозреваемых в создании и руководстве организованной преступной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, хищении государственного имущества и бюджетных средств путем их присвоения и мошенничества, получения взяток, а также их последующей легализации.

В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), подозреваемый вызывается на допрос повесткой. "Однако, в связи с нахождением подозреваемого Храпунова В.В., Храпуновой Л.К. и Ильясова А.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемых на допрос в средствах массовой информации", - отметили в Нацбюро.

"Подозреваемым Храпунову В.В., Храпуновой Л.К. и Ильясову А.К. необходимо в срок до 15:00 часов 17 октября 2017 года явиться в административное здание Национального бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 к руководителю следственно-оперативной группы – руководителю Следственного департамента Перову Сергею Николаевичу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс. Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс.

"При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования.

В соответствии с частью 3 статьи 205 УПК РК, уведомление о вызове подозреваемых Виктора и Лейлы Храпуновых, а также Ильясова А.К. публикуется в республиканских средствах массовой информации и в средствах массовой информации Швейцарии по месту их нахождения", - заключили в Антикоррупционной службе.

Напомним, Виктор Храпунов сбежал из Казахстана в ноябре 2007 года со своей женой Лейлой в Женеву, где в то время учился его сын Ильяс. В Швейцарии он получил вид на жительство. В интервью Тagesanzeiger он объяснил происхождение состояния тем, что оно было накоплено его женой.

Виктор Храпунов обвиняется в хищении сотен миллионов долларов за счет продажи городского имущества. Акимат Алматы направил иск в Федеральный суд Лос-Анджелеса в 2014 году. По мнению следствия, Виктор Храпунов и его родственники перевели значительные средства из Швейцарии в США.

Ранее голландские журналисты сняли фильм, в котором обнародованы детали отношений между бывшим бизнес-партнером президента США Дональда Трампа Феликсом Сатером, семьей экс-акима Алматы Виктора Храпунова и бывшим руководителем БТА Банка Мухтаром Аблязовым.,