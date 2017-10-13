В Барселоне подрались сторонники и противники независимости Каталонии (видео)

- В Барселоне произошла массовая драка в конце демонстрации, которую проводила организация Societat Civil Catalana, выступающая за единство Каталонии с Испанией, сообщает издание La Vanguardia.

Столкновение произошло в День испанской нации, который отмечается 12 октября. На видео сторонники и противники независимости Каталонии закидали друг друга стульями.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости региона. По его итогам, 90% принявших участие в плебисците проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Мадрид отказался признавать итоги референдума.