В Барселоне подрались сторонники и противники независимости Каталонии (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 12:47, 13 октября 2017
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CA-NEWS (CA) - В Барселоне произошла массовая драка в конце демонстрации, которую проводила организация Societat Civil Catalana, выступающая за единство Каталонии с Испанией, сообщает издание La Vanguardia.
Столкновение произошло в День испанской нации, который отмечается 12 октября. На видео сторонники и противники независимости Каталонии закидали друг друга стульями.
В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости региона. По его итогам, 90% принявших участие в плебисците проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Мадрид отказался признавать итоги референдума.
Día de la Raza y la Hispanidad #resacelebrar #12Oct #Zurich pic.twitter.com/yxG06M532V— Seru (@seru_jordi) October 12, 2017
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