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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Барселоне подрались сторонники и противники независимости Каталонии (видео)
CA-NEWS (CA) - В Барселоне произошла массовая драка в конце демонстрации, которую проводила организация Societat Civil Catalana, выступающая за единство Каталонии с Испанией, сообщает издание La Vanguardia.

Столкновение произошло в День испанской нации, который отмечается 12 октября. На видео сторонники и противники независимости Каталонии закидали друг друга стульями.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости региона. По его итогам, 90% принявших участие в плебисците проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Мадрид отказался признавать итоги референдума.

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