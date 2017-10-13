Президент Монголии встретился с советником президента ОАЭ

- Президент Монголии Х.Баттулга 12 октября принял советника президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Султан Бин Халифа Аль-Нахъяана, сообщает Монцамэ.

В начале встречи советник президента ОАЭ передал главе Монголии поздравления президента и премьер-министра ОАЭ. Советник президента ОАЭ Шейх Султан Бин Халифа Аль-Нахъяан является сыном президента ОАЭ Шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна.

Президент Х.Баттулга поблагодарил за теплые поздравления и выразил заинтересованность в сотрудничестве с ОАЭ в направлении обмена опытом арабских стран по созданию оазисов в пустыне и строительству городов среди пустыни. «Монголия – страна сельского хозяйства. Поэтому предлагаю сотрудничать в этом направлении», - сказал глава государства и подчеркнул, что Монголия, обладающая богатыми природными ресурсами, может развиваться в более короткие сроки при эффективном и правильном использовании этих ресурсов.

Шейх Султан Бин Халифа Аль-Нахъяан, со своей стороны сказал, что он слышал о гибели диких животных в некоторых районах Монголии из-за нехватки питьевой воды. «Чтобы предотвратить это мы можем помочь в водоснабжении за счёт строительства колодцев в таких местах. Помимо этого, в случае решения монгольской стороной вопроса, связанного с двойным налогообложением, то есть возможность сделать инвестиции в Монголию, заключив конкретные договоры», - отметил советник президента ОАЭ.

Советник президента ОАЭ пригласил Монголию открыть свое посольство в ОАЭ, отметив, что в Улаанбаатаре работает постоянная дипломатическая миссия ОАЭ.

Президент Монголии Х.Баттулга подчеркнул, что его основное внимание в сотрудничестве между Монголией и ОАЭ будет направлено на обогащение взаимодействия экономическим содержанием и на проекты, способствующие развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Шейх Султан Бин Халифа Аль-Нахъяан также выразил готовность поддержать предложение Президента Монголии.