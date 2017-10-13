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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Заместитель премьер-министра Узбекистана посетил Казанский вертолетный завод
CA-NEWS (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым совершила рабочую поездку на Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех). Гуломжон Ибрагимов ознакомился с производственными мощностями завода и выпускающейся вертолетной техникой, сообщает realnoevremya.ru.

Со стороны Татарстана во встрече приняли участие вице-премьер – министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и генеральный директор ПАО «Казанский вертолётный завод» Вадим Лигай.

Гуломжон Ибрагимов осмотрел механообрабатывающее, агрегатное производства и цех окончательной сборки. Главе делегации были представлены вертолеты Ми-8/17 Ми-38 и Ансат. В секторе гражданской авиации Узбекистана в настоящее время эксллуатируется 9 вертолетов Ми-8МТВ-1 различных модификаций.

Посещение КВЗ состоялось в ходе деловой поездки правительства Узбекистана в Республику Татарстан, для участия в формировании планов дальнейшего сотрудничества между Казанью и Ташкентом. Во время визита татарстанской делегации в Узбекистан было заключено 10 соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической сфере. Было отмечено, что в ближайшие годы объемы взаимной торговли между Узбекистаном и Татарстаном можно увеличить в четыре раза в рамках активизации торговых взаимоотношений в области машиностроения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства, информатизации, культуры и ряде других направлений.

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