Гендиректор Samsung заявил об увольнении из-за «беспрецедентного кризиса»

- Генеральный директор Samsung Electronics Квон О-Хен решил уволиться из-за «беспрецедентного кризиса» в руководстве компании, сообщает Би-би-си.

Квон является одним из трех глав совета компании. По его словам, он думал о прекращении работы «на некоторое время» и решил «больше не откладывать это».

«Так как мы столкнулись с беспрецедентным кризисом внутри компании, я считаю, что настало время для компании начать все заново, с новым духом и молодыми лидерами. Так компания сможет лучше реагировать на поступающие ей вызовы в связи с быстрым развитием отрасли IT», –- заявил он.

Как сообщает Би-би-си, Квон покинет компанию в марте следующего года. В пресс-службе компании отметили, что преемника назначат в ближайшее время. Когда именно, не уточняется.

Агентство Reuters указывает, что для новость об отставке Квон О Хьона стала сюрпризом для сотрудников, поскольку именно ему отводилась ведущая роль, после того как за решеткой по обвинению в коррупции оказался глава всей Samsung Group Джей Ли, а его ближайшие соратники стали один за другим уходить из компании. При этом Квон О Хьон отвечал в компании за такие важные направления, как создание чипов памяти и дисплеев.

Как отметил глава исследовательской компании CEO Score Ю-Гун Парк, отставка Квон О Хьона удивительна еще и тем, что появилась в день публикации отчетности, показавшей рекордные прибыли компании. Сам менеджер, правда, указывал, что хорошие финансовые показатели были достижением предыдущей команды.

В конце августа вице-президента Samsung Ли Чжэ Ена приговорили к пяти годам тюрьмы за взятки представителям окружения бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Ли Чжэ Ена, который фактически руководил компанией, арестовали в конце февраля. Ему предъявили обвинения в даче взяток в размере 39 миллионов долларов. Следствие посчитало, что он давал средства четырем организациям, контролируемым подругой бывшего президента страны Чхве Сун Силь. В обмен Ли Чжэ Ен получал покровительство властей, так он укреплял контроль на компанией.

Квон стал гендиректором компании в 2012 году, на этом посту он заменил Чой Джи-Суна, руководившего с 2009 года.