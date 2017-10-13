Медики из Индии проведут бесплатный осмотр населения Ташкента и областей
- Узбекистан, общество
- 14:13, 13 октября 2017
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CA-NEWS (UZ) - В Ташкентском государственном стоматологическом институте (старое ТашМИ) с 23 по 25 октября ведущие медицинские специалисты из Индии проведут бесплатный осмотр, приём, консультации для населения Ташкента и областей.
В ходе осмотров кардиохирург, травматолог-ортопед, нейрохирург, онколог, хирург общего профиля будут проводить осмотр населения, сообщает uzreрort.uz.
Медики проведут теоретический мастер класс на тему «Современные достижения Индийской медицины в области кардиохирургии, травматологии-ортопедии, нейрохирургии».
Также специалисты проведут практический мастер класс, в ходе которого будут продемонстрированы высокотехнологические лапароскопические операции для преподавательского состава, практикующих хирургов, аспирантов, клинических ординаторов, студентов.
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