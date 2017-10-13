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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Китайские ученые создали робота, умеющего «щелкать пальцами» и «прыгать»

CA-NEWS (CA) - Исследователи Хэфэйского технологического университета создали новый гибкий интеллектуальный привод, который не только может «щелкать пальцами», но и делать сальто, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Интеллектуальный робот может прыгать в пять раз выше своего роста.

В исследовании гибкого интеллектуального привода уже были изучены разные формы, включая изгиб и искривление. Исследовательская группа Хэфэйского технологического университета совместно с учеными Китайской академии наук сделали новый привод, который может принимать разные формы и быстро восстанавливаться. Имитируя контакт большого пальца со средним пальцем руки, ученые совмещают оба конца привода, что позволяет ему «прыгать». Исследователь Хэфэйского технологического университета Ху Ин сказал, что робот-привод может двигаться как «неваляшка» с помощью изменения направления падающего света. По сравнению с традиционным способом, создание робота, умеющего «прыгать» и «щелкать пальцами» посредством гибкого интеллектуального привода, предоставило новую возможность реализовать все доступные движения.

Результаты исследования, как отметило агентство «Чжунсинь», были недавно опубликованы в международном научном журнале Advanced Functional Materials.

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