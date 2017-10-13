«Барселона» предложила Месси рекордные 90 млн евро за продление контракта

- Аргентинский нападающий «Барселоны» получит рекордный бонус в размере 90 млн евро, если согласится продлить контракт, сообщает Daily Mail . Это будет самый большой бонус за продление контракта в истории футбола.

Предполагается, что по новому контракту аргентинец будет зарабатывать 550 тыс. евро в неделю. Сейчас его зарплата составляет 316 тыс. евро в неделю.

Действующее соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до июня 2018 года. Ожидается, что договор будет подписан во время ноябрьского перерыва на матчи сборных.

По информации издания, чтобы выделить достаточно денег на новый контракт Лионеля, «Барселона» планирует продать права на название клубного стадиона «Камп Ноу».

Если Месси не продлит контракт до 1 января 2018 года, он получит право вести переговоры с другими клубами. По правилам ФИФА, игроки могут напрямую договариваться с другими клубами за полгода до истечения контракта с текущей командой.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».