Казахстан выделил гуманитарную помощь Кыргызстану

CA-NEWS (KZ) - Всвязи с природно-климатическими условиями, сложившимися в Кыргызской Республике, правительство Казахстана приняло решение оказать соседнему государству гуманитарную помощь, об этом говорится в постановлении правительства РК от 9 октября 2017 года № 632 "Об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике", опубликованном в системе "Әділет".

Как следует из текста указа, было поручено разбронировать материальные ценности из государственного материального резерва для оказания официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике. В список гуманитарной помощи вошли доски обрезные, металлопрокат и столбы деревянные.

"Министерству иностранных дел РК определить получателя официальной гуманитарной помощи и обеспечить координацию мер по ее оказанию. Министерству по инвестициям и развитию РК обеспечить своевременную подачу подвижного состава для транспортировки и доставки гуманитарного груза до пункта назначения в Кыргызской Республике", - указано в постановлении.

В свою очередь, министерствам оборонной и аэрокосмической промышленности, финансов, по инвестициям и развитию Республики Казахстан поручено принять меры, вытекающие из названного постановления.