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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан выделил гуманитарную помощь Кыргызстану

CA-NEWS (KZ) - Всвязи с природно-климатическими условиями, сложившимися в Кыргызской Республике, правительство Казахстана приняло решение оказать соседнему государству гуманитарную помощь, об этом говорится в постановлении правительства РК от 9 октября 2017 года № 632 "Об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике", опубликованном в системе "Әділет".

Как следует из текста указа, было поручено разбронировать материальные ценности из государственного материального резерва для оказания официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике. В список гуманитарной помощи вошли доски обрезные, металлопрокат и столбы деревянные.

"Министерству иностранных дел РК определить получателя официальной гуманитарной помощи и обеспечить координацию мер по ее оказанию. Министерству по инвестициям и развитию РК обеспечить своевременную подачу подвижного состава для транспортировки и доставки гуманитарного груза до пункта назначения в Кыргызской Республике", - указано в постановлении.

В свою очередь, министерствам оборонной и аэрокосмической промышленности, финансов, по инвестициям и развитию Республики Казахстан поручено принять меры, вытекающие из названного постановления.

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Комментарии (43)
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sawka111
17:55, 13 октября 2017
droiture
В точку, мы откроем новые рынки
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bolotes
17:52, 13 октября 2017
Согласен не брать. Практически мусор.
И что-то тут не до конца все чисто...
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Yerman
17:40, 13 октября 2017
А ваще чета я устал вам перечислять заскоки Атамбаева, как он кумтор продавал-перепродавал, как Бытукаева в законе выпускал, которого в РФ тут же повязали, как ГЭС с чехами делал... ждем выборов короче, сами бужете посмотреть. Но нескольких вполне грамотных собеседников я у вас все же встретил. мало, но они в тельняжках)) остальным учить мат часть, и готовится к привету от мистера Пу и мистера Мирзи))... чую будет дело)))
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Yerman
17:36, 13 октября 2017
Цитата: Brazza 17:31, 13.10.2017
Ой как неудобно получилось , мы вас тут грязью поливаем по всем гос каналам во главе с Атамбаевым, а вы нам гум помощь шлёте! LOL
Ну а че нам из-за одного колхозника у которого речь то ли алкаша с бодуна, то ли синдром альцгеймера, братский народ бросать?)) Не опустимся мы до этого. Просто на границе лучше проверять будем, так проверять чтобы ее пересекать не захотелось больше)))
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Brazza
17:31, 13 октября 2017
Ой как неудобно получилось , мы вас тут грязью поливаем по всем гос каналам во главе с Атамбаевым, а вы нам гум помощь шлёте! LOL
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droiture
17:24, 13 октября 2017
Yerman
Мои родственники казахи - ваши граждане. А раз переходим на "ты" - конечно, как в 2010 году - у тебя там в Казахстане сейчас все цены взлетят, зимой нам обещают бесперебойное электричество - воду придется спускать поболее - и все у твоего Правительства будет ок. Твой казахский ЦИК даже испугался к нам приезжать - типа демарш, а на самом деле бояться своим сотрудникам показывать биометрику и считывающее оборудование - а вдруг кому-нибудь придет в голову продвигать! какой ужас - как же тогда сможете показать 100% явку и выше 90% голосов за одного и того же кандидата. Ждите зимы казахи - с заоблачными ценами, периодами без бензина от родного государства и огромным количеством воды! До свидания
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Yerman
17:16, 13 октября 2017
Ну вот скоро твои родственники в Астаны вернутся насовсем. На всю жизнь вареньев наварите)))
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droiture
17:14, 13 октября 2017
Своих голодных накормите. Наши родственники с Астаны постоянно приезжают и забирают б.у одежду, набирают фруктов летом, даже заготавливают варенье - так как у нас дешевле. Вы видимо в своих аулах не бывали. Да, многие наши специалисты уехали - в ваши частные клиники - да вы их ни за что неотпустите. Лечиться к нам приезжают ваши - в диагностическом центре 30% - казахи.
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Yerman
17:14, 13 октября 2017
Ща похолодает, ваши овощи прямо на границе начнут гнить. Мигрантов половину вытурят. Они вас особо не будут справшивать, такое устроят в Бишкеке, мама не горюй. Все заборыи остановки снесут, тут вы и вспомните добрым словом гуманитарку итить колотить.
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Yerman
17:10, 13 октября 2017
Да смешно просто. Считаем вместе, итак: Назарбаев открыл границы для товаров и мигрантов трудовых 1) Молочка, овощи, фрукты, мясо, швейное производство, коммерсанты с китая тоаскающие это как 1 миллион работающих. 2) мигранты трудовые это только официально зарегистрированные в КЗ 130 000. Получается 1 200 000 рабочих мест. А сколько создал рабочих мест АША? Ну это я так чтобы понятнее вам было. Теперь минусуем продажи всех товаров на 0. Из всей продукции Кыргзбекистан только процентов 30 максимум будет использовать. Соответственно от 1 миллиона рабочих остается 300 000. 700 000 подаются в мигранты, но: Ужесточаем правила пребывания дешевой раб. силы из КР в КЗ, и от первоначальных 130 00 остается в лучшем случае 50 000. Итак 700 000+80 000. Именно столько злых голодных Кыргзбекистанцев вы получите в ближайшее время. Аллилуйя! А оворите не надо гуманитарки))) вот чудики)))
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zakir777
17:09, 13 октября 2017
Кыргызстан не нуждается в гумпомощи! Наша страна что просила чтоли что-то?! Вы отправьте это все в свои казахские регионы где люди в бараках живут байкуштар. 2-3 города более менее хорошо живут, и они думают это везде чтоли?! Был я в казахстане много раз, там во многих селениех даже воды нет. Пусть сами себе гумпомошь отправляют, наша страна не нуждается в гумпомощи!
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sazanbek
16:58, 13 октября 2017
как вас раскочевряжило-то, правда-матка она так и действует, да
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sazanbek
16:57, 13 октября 2017
вот это я понимаю, НАНоботы уже тут строчат вовсю, да, хуерман?
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Visor
16:54, 13 октября 2017
Что они хотят этим сказать?
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droiture
16:51, 13 октября 2017
Yerman
Вообще сидите у себя в Казахстане и попробуйте критиковать своего НАНа. У него все впереди - там есть дети Рахата Алиева - они прекрасно все помнят и знают, и думаю сто раз прочитали его книгу Крестный Отец! Мы тоже все читали и знаем, что вас казахов несчастных запугали и вы боитесь и терпите даже отсутствие бензина в нефтяной стране!
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aylin.tuleberdieva
16:46, 13 октября 2017
Пусть гумпомощь эта до нас не дойдет. Мало ли что там внутри! Может Бабанов ждет, а там оружие и деньги.
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Yerman
16:44, 13 октября 2017
Ща караны калай жаппайсын? Жан жактан неще турли малдар автомат устап алып жугирип келсе. Казыр де сол болайн деп тур. Атамбаев айтты гой, Женбековке дауыс бермесендер атып тастаймын барын, турмеге камаймын. л енды кореик не болатынын.
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Kantskii
16:38, 13 октября 2017
Казактар чын эле бизге бир карасанатайлык кылганы турат ушу. Балээ чаппай кырсык баспай туруп гумпомощь жибергени эмнеси? Жибергенде да теми тезек менен тактайды эмне кылабыз? Бобик чын эле соо эмес, Атамбаев бекеринен айткан жок, бир билгени бар. Назарбаев деген кара муртоз киши, 2010 жылы биз революция болуп кыйналып турганда да чек арасын жаап асалып далай киши дары жетпей олгон. Акмак киши экен Назарбаев.
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natan
16:32, 13 октября 2017
Если желаю добра пусть оставят наших в покое у себя на территории. А то начали по полной претеснять
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natan
16:25, 13 октября 2017
Потом эти фашисты будут диктовать кому помощь распределять?
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Yerman
16:19, 13 октября 2017
Ну вы точно переживете. Дома загаситесь, а те кто реально болеет за КР пойдут Женбекова выбивать из голубого дома или синего, точно не помню))
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Eva17
16:14, 13 октября 2017
Цитата: asenidze 15:54, 13.10.2017
На признать что казахи сильные политические игроки. Я балдею от этих муток.
Цитата: arishko 15:55, 13.10.2017
muratbek-77
Извини Но наши возьмут по любому потом поделяться сами вот такие вот работают у нас в нашем Правительстве с ханом который умееь только чушь нести
Цитата: Yerman 15:56, 13.10.2017
Главное льготы все отменить, регистрацию гастеров ваших в нормы как для всех привести, а то 180 дней многовато, отучить ваших водил сваливать нераспроданную картошку и гнилой лук в кювет на трассе, поставить нормальный сан и вет контроль на нашей стороне границы, отказаться от документов выдаваемых а точнее покупаемых в ваших инстанциях, чтобы нас РФ санкциями не обкладывала за ввоз больной продукции из Кыргзбекистана, прекратить реэкспорт из Китая, усилить контроль вдоль всей границы с Киргизией, привести к нормам ЕАЭС стоимость за транзит ЖД и Авто транспорта как для Белорусов и Россиян, сделать платной трассу Бишкек-Алматы, отменить льготы на лечение для трудовых мигрантов, особенно в учреждениях для онкобольных, сердечников (тут можно просто при въезде ввести обязательное медстрахование как во всех цивильных странах), обязательное страхование автотранспорта. Ну и ужесточить наказание за нарушение законодательства Казахстана. А насчет гуманитарки, дают бери, бьют беги))))
Цитата: Anarku1ova 15:59, 13.10.2017
зачем брать..все равно народу не попадет
Цитата: Yerman 16:00, 13.10.2017
И да, скажите спасибо что просто гуманитарка, а не гум конвой)))))))
Цитата: Yerman 16:02, 13.10.2017
Цитата: Anarku1ova 15:59, 13.10.2017
зачем брать..все равно народу не попадет
Единственный адекватный коммент походу))) А ваще странный вы народ. На сравнение ВВП Алматы с Киргизией обижаетесь, гордость задело, халяву толкаешь тоже обижаетесь, какая то гордость странная. ВВП копейки, а от гуманитарки отказываются))))
Цитата: Yerman 16:09, 13.10.2017
А в наших новостях пишут что 19 октября отправлять надо, с намеком на нужду после выборов, на восстановление заборов, остановок и т.д.)))
Ничего, у нас уже две революции были, у вас пока нет. Думаю скоро и у вас будет, посмотрим когда ваш народ побежит к нам, мы всех примем и дадим им все. Тем более вы доказали, что Балапан и Назарбаев готовят насильственный захват власти...
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maysalbek
16:11, 13 октября 2017
Цитата: Yerman 16:02, 13.10.2017
Цитата: Anarku1ova 15:59, 13.10.2017
зачем брать..все равно народу не попадет
Единственный адекватный коммент походу))) А ваще странный вы народ. На сравнение ВВП Алматы с Киргизией обижаетесь, гордость задело, халяву толкаешь тоже обижаетесь, какая то гордость странная. ВВП копейки, а от гуманитарки отказываются))))
Цитата: Yerman 16:00, 13.10.2017
И да, скажите спасибо что просто гуманитарка, а не гум конвой)))))))
Цитата: Anarku1ova 15:59, 13.10.2017
зачем брать..все равно народу не попадет
Цитата: Yerman 15:56, 13.10.2017
Главное льготы все отменить, регистрацию гастеров ваших в нормы как для всех привести, а то 180 дней многовато, отучить ваших водил сваливать нераспроданную картошку и гнилой лук в кювет на трассе, поставить нормальный сан и вет контроль на нашей стороне границы, отказаться от документов выдаваемых а точнее покупаемых в ваших инстанциях, чтобы нас РФ санкциями не обкладывала за ввоз больной продукции из Кыргзбекистана, прекратить реэкспорт из Китая, усилить контроль вдоль всей границы с Киргизией, привести к нормам ЕАЭС стоимость за транзит ЖД и Авто транспорта как для Белорусов и Россиян, сделать платной трассу Бишкек-Алматы, отменить льготы на лечение для трудовых мигрантов, особенно в учреждениях для онкобольных, сердечников (тут можно просто при въезде ввести обязательное медстрахование как во всех цивильных странах), обязательное страхование автотранспорта. Ну и ужесточить наказание за нарушение законодательства Казахстана. А насчет гуманитарки, дают бери, бьют беги))))
Цитата: arishko 15:55, 13.10.2017
muratbek-77
Извини Но наши возьмут по любому потом поделяться сами вот такие вот работают у нас в нашем Правительстве с ханом который умееь только чушь нести
Цитата: asenidze 15:54, 13.10.2017
На признать что казахи сильные политические игроки. Я балдею от этих муток.


Увидим, что скажете когда выборы пройдут! Скорее вы там готовьте госдолжность для Бобика, он скоро к вам переедет!
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Yerman
16:09, 13 октября 2017
А в наших новостях пишут что 19 октября отправлять надо, с намеком на нужду после выборов, на восстановление заборов, остановок и т.д.)))
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Yerman
16:02, 13 октября 2017
Цитата: Anarku1ova 15:59, 13.10.2017
зачем брать..все равно народу не попадет
Единственный адекватный коммент походу))) А ваще странный вы народ. На сравнение ВВП Алматы с Киргизией обижаетесь, гордость задело, халяву толкаешь тоже обижаетесь, какая то гордость странная. ВВП копейки, а от гуманитарки отказываются))))
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Yerman
16:00, 13 октября 2017
И да, скажите спасибо что просто гуманитарка, а не гум конвой)))))))
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Anarku1ova
15:59, 13 октября 2017
зачем брать..все равно народу не попадет
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Yerman
15:56, 13 октября 2017
Главное льготы все отменить, регистрацию гастеров ваших в нормы как для всех привести, а то 180 дней многовато, отучить ваших водил сваливать нераспроданную картошку и гнилой лук в кювет на трассе, поставить нормальный сан и вет контроль на нашей стороне границы, отказаться от документов выдаваемых а точнее покупаемых в ваших инстанциях, чтобы нас РФ санкциями не обкладывала за ввоз больной продукции из Кыргзбекистана, прекратить реэкспорт из Китая, усилить контроль вдоль всей границы с Киргизией, привести к нормам ЕАЭС стоимость за транзит ЖД и Авто транспорта как для Белорусов и Россиян, сделать платной трассу Бишкек-Алматы, отменить льготы на лечение для трудовых мигрантов, особенно в учреждениях для онкобольных, сердечников (тут можно просто при въезде ввести обязательное медстрахование как во всех цивильных странах), обязательное страхование автотранспорта. Ну и ужесточить наказание за нарушение законодательства Казахстана. А насчет гуманитарки, дают бери, бьют беги))))
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droiture
15:56, 13 октября 2017
Пусть своим людям в аулах раздадут - во многих аулах такая нищета!
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arishko
15:55, 13 октября 2017
muratbek-77
Извини Но наши возьмут по любому потом поделяться сами вот такие вот работают у нас в нашем Правительстве с ханом который умееь только чушь нести
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asenidze
15:54, 13 октября 2017
На признать что казахи сильные политические игроки. Я балдею от этих муток.
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CONOR_MCGREGOR
15:54, 13 октября 2017
Вот Сцуки, Они над нами угорают!
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aylin.tuleberdieva
15:48, 13 октября 2017
Верно подметили, там могут быть оружие для Бабанова!
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pinkerton02
15:47, 13 октября 2017
Мне кажется казахи просто географию плохо знают перепутали регион где были природные катаклизмы
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Sagynbaev_95
15:47, 13 октября 2017
Пусть Назарбаев Каркыра вернет вместо этой лживой помощи!
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Azzik123
15:33, 13 октября 2017
Спасибо братьям-казахам конечно, но наверное единственное верное решение - не брать этот груз. Ну и в будущем нужно попытаться не брать какую-либо помощь от Казахстана, выстраивать равные и братские отношения с учетом взаимных интересов!
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Black
15:32, 13 октября 2017
Шал с ума сошел
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gosha1210
15:29, 13 октября 2017
Это казахи так издеваются... какие еще природно-климатические условия? У нас тут ураган смерч наводнения цунами извержение вулкана или мороз -50 был чтоли? Дождик был осенний и все
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Tobokel
15:19, 13 октября 2017
Политика "кнута" - граница, и "пряника" -гум.помощь в действии...Не купитесь кыргыздар!
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muratbek-77
15:16, 13 октября 2017
Не надо брать потом так предъявят как будто они нас спасли, и поверить весь груз там могут быть деньги для дестабилизации обстановки в стране, троянский конь
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Arabella
15:16, 13 октября 2017
Это типа пыль в глаза бросают? Спасибо большое братскому народу. Но, вроде Природно-климатические условия сложились в США, где недавно бушевал торнадо. У нас только весной были природные буйства. И что теперь этими досками и столбами деревянными границу укреплять? Было бы лучше если они возобновят нормальный пропуск транспорта и людей через кыргызско-казахстанский КПП.
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tralivali
15:15, 13 октября 2017
Казахи своей гуманитаркой хотят нам рты закрыть что ли или показать нам свою значимость перед нами, типа, куда вам без нас. Спасибо конечно, но могли бы в такое, нелегкое для нас, время подачками повременить, чтоб не злить наш народ. Лучше бы с границами побыстрее решили все проблемы. Эта была бы куда существеннее помощь
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yssykol
15:08, 13 октября 2017
зачем..
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