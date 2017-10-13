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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев: Германия инвестировала в Казахстан около 5 миллиардов долларов

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев принял участие во встрече с представителями деловых кругов Федеративной Республики Германия совместно с Президентом Российской Федерации, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе переговоров Нурсултан Назарбаев отметил налаженное торгово-экономическое партнерство между Казахстаном и Германией.

"За годы независимости Германия инвестировала в Казахстан порядка пяти миллиардов долларов. При этом важно отметить, что около 90 процентов вкладываются в несырьевой сектор. За восемь месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 1,5 миллиарда долларов. Только за последние пять лет в Казахстане реализовано 19 крупных инвестиционных проектов", - сказал президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул проводимую Казахстаном политику сохранения межэтнического согласия, обратив внимание на взаимное сотрудничество по поддержке немецкой диаспоры, проживающей в Казахстане. Нурсултан Назарбаев остановился на реализуемых в стране проектах с участием немецкого капитала.

"Сегодня в Казахстане успешно работают более 900 предприятий с немецким участием в различных сферах, в том числе в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности", - сказал Президент Казахстана.

Вместе с тем глава государства отметил потенциал евразийского транспортного коридора, в котором ключевая роль отведена Казахстану. "Сегодня через Казахстан проходят пять железнодорожных и шесть автомобильных международных дорог. Таким образом, сформированы стратегические транспортные коридоры, которые могут использованы вами", - обратился к немецким бизнесменам Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана остановился на основных мерах, принимаемых Казахстаном для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата.

"Обеспечивается защита прав бизнеса и либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. В прошлом году мы заняли 35-е место в рейтинге Всемирного банка. В начале текущего года Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации международных инвестиций", - сказал глава государства. 

Президент Казахстана также пригласил германских инвесторов принять участие в третьей волне приватизации и активно развивать сотрудничество с финансовым центром "Астана". "Бизнесменам необходимо использовать все возможности для развития бизнеса и укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что сегодняшняя встреча укрепит наше партнерство", - сказал глава государства.

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