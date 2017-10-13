Tуроператоры Таджикистана и Узбекистана подписали меморандум

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте подписан меморандум с туроператорами Таджикистана, сообщила пресс-служба госкомитета "Узбектуризм".

В рамках бизнес-форума Узбекистан-Таджикистан 12 октября в зале заседаний выставочного комплекса «Узэкспоцентр» состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между ГУП “Центр продвижения национального туристского продукта” при Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма и туроператорами Таджикистана: ООО «Ориент-Адвентур», «Скай-Тур» и «Рохат-Тур».

Стороны намерены сотрудничать в сфере туризма, поддерживая совместные инициативы в сфере продвижения и рекламы национальных туристических услуг, обмена информацией в части туристического потенциала двух стран, формирования и продвижения национальных туристических брендов, совместного продвижения на международных туристских рынках трансграничного маршрута по Великому шелковому пути, в том числе путем проведения совместных мероприятий и информационных туров, а также осуществлять другие согласованные мероприятия в туристической сфере в соответствии с законодательством двух стран.