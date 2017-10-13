РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Tуроператоры Таджикистана и Узбекистана подписали меморандум

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте подписан меморандум с туроператорами Таджикистана, сообщила пресс-служба госкомитета "Узбектуризм".

В рамках бизнес-форума Узбекистан-Таджикистан 12 октября в зале заседаний выставочного комплекса «Узэкспоцентр» состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между ГУП “Центр продвижения национального туристского продукта” при Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма и туроператорами Таджикистана: ООО «Ориент-Адвентур», «Скай-Тур» и «Рохат-Тур».

Стороны намерены сотрудничать в сфере туризма, поддерживая совместные инициативы в сфере продвижения и рекламы национальных туристических услуг, обмена информацией в части туристического потенциала двух стран, формирования и продвижения национальных туристических брендов, совместного продвижения на международных туристских рынках трансграничного маршрута по Великому шелковому пути, в том числе путем проведения совместных мероприятий и информационных туров, а также осуществлять другие согласованные мероприятия в туристической сфере в соответствии с законодательством двух стран.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×