Монголы создали компанию с мобильной платформой для микрокредитования стоимостью $30 млн

CA-NEWS (MNG) - Монгол Ч.Анар в 2015 году вместе с двумя друзьями учредил компанию «Анд Глобал», представляющую мобильную платформу для микрокредитования, сообщает американский журнал Forbes.

Они создали автоматическую систему, оценивающую возможный объём кредита для данного лица на основе различной информации, начиная с информации о его задолженности в банках, доходах, расходах и вплоть до информации о том, каким смартфоном и какими социальными сетями пользуется данный человек. Учитывается также образование и работа, биография клиента. Компания предлагает тем, кто вовремя заплатил по долгам, возможность получить кредит с низкой процентной ставкой или повысить свой кредитный индекс, отмечает издание. Процентные ставки варьируются от 3% до 10%

К апрелю 2016 года они смогли найти источник финансирования на сумму в $1 млн. В августе этого года они смогли решить вопрос с финансированием на сумму $4 млн благодаря бывшему члену парламента Японии Таками Юичи, инвестору Сатоши Мацумото и его супруге Ясуио Мацумото.

В настоящее время компания в месяц в среднем выдает кредитов на $1,9 млн. По словам Анара, их главная задача заключается в обслуживании людей, которые не могут получить банковские финансовые услуги и заплатить высокие процентные ставки. Таким образом, рыночная стоимость их компании достигла $30,8 млн. В настоящее время у компании «Анд Глобал» 8000 постоянных и активных клиентов.

Монголы, средняя зарплата которых составляет около $390, для того, чтобы получить в кредит небольшую сумму, часто обращаются не в банк, а к друзьям и родственникам. «Деньги, одолженные таким путём, в большинстве случаев не возвращаются в срок. И это в конце концов становится причиной ссор и конфликтов», - рассказал директор компании «Анд Глобал» Ч.Анар.

По его словам, в банковской системе Монголии отсутствует система кредитного скоринга, и банки и финансовые учреждения вместо этого используют таблицу данных о клиентах для оценки заемщиков. Традиционные банковские кредиты любого размера требуют длительной документации, залога и пяти дней для обработки. По словам Анара, сбор залога у заемщиков, который может варьироваться от автомобилей и домов в столице Монголии до стада овец в сельской местности, является дорогостоящим для банков.