Лучшим рестораном мира признали деревенский паб в Великобритании

- Британский деревенский паб стал лучшим рестораном в мире по версии ресурса для путешественников TripAdvisor. Победитель был определен на основе миллионов отзывов на сайте за последний год, сообщает Би-би-си.

Британский ресторан впервые вышел на первое место с момента основания премии в 2012 году.

Паб Black Swan ("Черный лебедь"), уже имеющий одну мишленовскую звезду и четыре престижные награды AA Rosette, - семейный ресторан в городе Олдстед в Северном Йоркшире.

Им управляет шеф-повар Томми Бэнкс, ставший четыре года назад самым молодым в Британии обладателем звезды "Мишлен", и его брат Джеймс.

"Для меня большая честь получить эту награду, и особенно важно, что она была присуждена благодаря отзывам наших клиентов", - заявил Бэнкс.

Ресторан одного из известнейших британских шеф-поваров Реймонда Блана Le Manoir в Оксфордшире занял второе место.

До этого на протяжении двух лет титул лучшего ресторана получал Martín Berasategui в Испании.

TripAdvisor поясняет, что его награда отличается от остальных, так как присуждается на основе отзывов посетителей, а не базируется на мнении небольшой группы судей.

Впрочем, награды, как оказалось, не всегда радуют шеф-поваров. Три недели назад один из самых известных французских поваров попросил убрать его ресторан из списка "Мишлен".

46-летний Себастьян Бра объяснил, что хочет готовить отличную еду без постоянного ажиотажа и беспокойства из-за того, что анонимные судьи "Мишлен" могут нагрянуть в любой момент.

Бра управляет рестораном Le Suquet с тремя звездами "Мишлен" во французской коммуне Лайоль.

Сложные отношения с гидом "Мишлен" сложились и у испанского ресторана Casa Julio, который в 2014 году со второй попытки также отказался от своих звезд. Шеф-повар Хулио Биоска объяснял, что включение в гид "Мишлен" сопряжено со слишком большим давлением.

Бельгийский повар Фредерик Дуг также вернул мишленовскую звезду в 2014 году, заявив, что хочет быть свободным от рейтингов.