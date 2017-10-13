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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане планируют запретить самовольную установку антенн и кондиционеров

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане разработали проект закона «О порядке пользования, содержания жилых и нежилых помещений, общего имущества в многоквартирных домах».

Как сообщает nuz.uz, с учетом имеющихся в сфере проблем в настоящее время депутатами Комитета по вопросам промышленности, строительства и торговли Законодательной палаты разработан проект закона «О порядке пользования, содержания жилых и нежилых помещений, общего имущества в многоквартирных домах».

В проекте закона определены правила использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, обязательства собственников жилья, соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических и технических требований, правил пожарной безопасности и других требований, намеченных в законодательных актах. Также указаны обязательства по сохранности в чистоте жилых и подсобных помещений, балконов, подъездов, кабин лифтов, экономному расходованию воды, газа, электро- и теплоэнергии.

Документ также затрагивает такие вопросы, как техническая и санитарная сохранность, организация текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, благоустройство территории, озеленение дворов, устройство современных безопасных конструкций на детских площадках.

Депутатами высказаны мнения по совершенствованию законопроекта. В частности, связанные с предотвращением незаконных перепланировок квартир при осуществлении ремонтных работ, самовольных пристроек к многоквартирным домам, переоборудования и реконструкции вентиляционных шахт и каналов, самовольной установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных спутниковых антенн, блоков кондиционеров и других конструкций.

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