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  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Кортеж президента Монголии пропустил пешеходов (фото)

CA-NEWS (MNG) - В соцсетях появилось фото остановившегося кортежа президента Монголии Халтмаагийна Баттулги на пешеходном переходе и пропускающего людей. Это действие получило признание большого количества монгольских граждан.

«В Улан-Баторе действует неписанный закон – пропускать кортежи первых лиц страны. Видимо, Х.Баттулга решил правило изменить», - отмечает издание ARD.

Ранее, Баттулга отказался от проживания в положенной ему по статусу резиденции в Маршальской пади (Их Тэнгэр) рядом с особняками председателя хурала (парламента) страны и премьер-министра.

Баттулга решил обосноваться в небольшом доме напротив Центральной почты, где когда-то была зимняя квартира монгольского руководителя Юмжагийна Цэдэнбала. На работу глава государства собирается ходить пешком, до нее всего 400 метров.

«Администрация президента надеется, что многие вельможи также откажутся от громоздких джипов и прочей роскоши в работе и жизни», - отмечалось в сообщении.

Напомним, кандидат от Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга победил во втором туре выборов президента Монголии, который прошел 8 июля 2017 года.

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