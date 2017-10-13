РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Недокуренную сигару британского премьера Черчилля продали на аукционе за более $12 тыс.

CA-NEWS (CA) - Недокуренную сигару британского премьер-министра Уинстона Черчилля продали с молотка за $12,2 тыс., сообщается на сайте аукционного дома RR Auction.

Стартовая цена сигары, которую Черчилль недокурил сигару 11 мая в 1947 году, составляла $1 тыс.

Черчилль раскурил сигару La Corona во французском аэропорту Ле Бурже, позднее ее подобрал член экипажа, перевозившего политика с базы Королевских ВВС в Нортхолте.

В комплекте с сигарой в лот, в том числе, входила фотография Черчилля, который снят после посадки самолета. На фото он держит сигару, а также кадр подписан чернильной ручкой «Winston S. Churchill». На оборотной стороне запись командира корабля: «Эту фотографию я сделал у дверей самолет Авро Йорк в аэропорту Ле Бурже в Париже 11 мая 1947 года до того, как мы полетели обратно в Нортхолт. Черчилль окружен бывшими французскими военнослужащими, с которыми он разговаривает. Он затушил свою сигару, когда поднимался на борт, а я взял ее остатки».

Сигары были неотъемлемой частью имиджа Черчилля. Практически на всех фотографиях он демонстрирует свою вредную привычку.

В 2010 году в Лондоне распродали коллекцию личных вещей Черчилля. Тогда нераскуренная гаванская сигара, которой Черчилль в 1963 году угостил своего приятеля, ушла с молотка за 2 тысячи 125 фунтов.

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
victress
17:05, 13 октября 2017
Идиотизм
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×