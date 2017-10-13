Более 5 тысяч тонн угля завезли в Астану

- Очередную партию угля в объеме более пяти тысяч тонн завезли в Астану, сообщил медиацентр акимата.

С 1 сентября по 11 октября на станции Астана выгружено 46 726 тонн угля: Шубаркуль — 8 349, Каражыра — 16 704, Майкубе — 21 673 тонны. В общей сложности доставлено 667 вагонов, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 30%.

По словам руководителя городского управления предпринимательства и промышленности Рысгуль Каугабаевой, дефицита угля в столице не наблюдается.

"Из семи тысяч отгруженных тонн угля в Астану поступило 5 600 тонн. В течение двух дней ожидается поступление еще пять тысяч тонн. Также на ежедневной основе до конца октября будет поступать еще 1,5 тысячи тонн марки "Шубаркуль". Ситуация ежедневно мониторится и находится на контроле у ведомства. В целом дефицита угля в городе не наблюдается", — заявила Каугабаева.

В акимате напомнили, что в городе функционируют 15 точек реализации угля, семь из которых являются крупными. Также в столице имеется порядка 20 грузополучателей угля для коммунально-бытовых нужд.